少女姊妹被母男友性侵…媽卻為愛人求情 女挺身揭發

台中市一名女子生有三女，她與大、小女兒與另名男子同居，未料男子卻在2019年、2021年間，分別性侵兩名姊妹，大女兒告知母親後，母親卻為男友求情、開脫，大女兒告知未同住的二妹，二妹去年將該事寫在學校作業，才揭發此事，一審依兩犯行，判男子4年8月徒刑，可上訴。

判決指出，台中市一名女子育有三名女兒，女子撫養大、小女兒與另名男子同居，不過男子涉嫌先在2019年7、8月間，在大里區的租屋處，趁女子不在時，在廁所內以拉住11歲女童撫摸、猥褻得逞。

2021年11月間，女子載17歲大女兒、男子南下嘉義拜訪外婆，男子先在車內強吻少女，隨後三人同住高雄汽車旅館時，男子假借法力治療為由，再次撫摸少女全身、強吻，甚至在與少女同床時，又性侵少女得逞，少女告知母親此事，但母親未進一步質問男子或做其他處理。

少女在不甘受辱，向未同住的二妹訴苦，但因有所顧慮，僅告知被男子強吻一事，二妹得知後，致電母親，還質問「為何無法保護自己的小孩」、「以後不要聯絡」。

因少女後來得知三妹也曾被男子猥褻，所以將自己與三妹被性侵之事，都告知二妹，二妹去年將經過寫在作業中，學校師長得知後報警，揭露此事。

男子在台中地院審理時，否認所有的犯行，也質疑兩少女指控流於單方面指控，沒有其他證據補強。

法官審酌，兩名被害少女在歷次指述男子犯行的重大情節都一致，證詞可信，另外兩名少女無誣陷母親同居人的動機，遑論捏造遭性侵害的指控，而且兩姊妹的母親在得知男友曾性侵女兒的犯行後，沒有對男友質問討公道、疏遠男友的行為，反而不顧兩女兒對於男友的提告，還與男友登記結婚，顯見兩姊妹母親對於涉案男友偏袒之至。

法官認為，兩姊妹對母親的同居男友提告，應可預見母親立場為難，也深知母親會選擇維護男友，兩姊妹除需面對司法警察調查、檢察官偵訊、法院審理等司法訴訟程序，來回奔波，耗費相當時間及心力外，還須面對與母親反目、此後不相往來得壓力，致骨肉親情無存。