快訊

大陸女子遇害遭棄屍雪梨機場附近 台籍丈夫仍下落不明

班班喝鮮奶像「防空警報」？ 老師問：鮮奶之亂何時停

有利腸道又能控制血糖 專家教你從簡單碳水化合物改吃這種

老婆稱「外公」過世奔喪卻消失 尪見「親親照」才知戴綠帽

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楊姓人妻和尤姓丈夫結婚多年，去年2月，楊女向尤男稱要參加外公喪禮，結果一去不返，尤男事後發現妻子竟和陳姓男子高調合照，質疑陳男誘拐妻子北上台中生活，向陳提告「和誘有配偶之人脫離家庭罪」，但法官認為楊女曾受家暴，早有離婚念頭，判陳男無罪。

去年2月11日，楊女和尤男發生口角，楊女被推去撞洗衣機受傷，她隨即聲請保護令獲准，並向尤男說要回台中參加外公喪禮。原以為外公喪禮結束後，楊女就會回家，結果楊不僅沒回家，還直接搬到台中生活。

尤男聯繫不上妻子，沒多久卻在臉書發現楊女和陳姓男子曬出合照，兩人還高調接吻，他質疑陳男誘拐他妻子一起生活，報警對陳提告「和誘有配偶之人脫離家庭罪」。

高雄地方法院審理時，陳男喊冤，稱楊女受尤男家暴，他有建議楊女要不要來台中工作，兩人在同一間公司上班，住在公司宿舍，但也是在公司待了一陣子才交往。

楊女也說，尤男一直有動手打人的習慣，她早就想離婚，她是在乾姐和閨蜜的勸說下，才會搬去台中重新生活，且陳男並沒有阻止她和尤男連絡，是自己想跟尤男斷乾淨。

法官認為，楊女離家原因是遭到家庭暴力，且當已無維持婚姻關係打算，楊女前往台中的決定，並非陳男片面引誘，即使陳男曾邀請楊女前往台中工作、生活，也是楊女自主獨立判斷做出的決定，判陳男無罪，可上訴。

楊姓人妻向尤姓丈夫稱要奔喪，卻與陳男一起生活，尤男對陳男提告和誘配偶脫離家庭罪，陳男被判無罪。可上訴。示意圖／ingimage
楊姓人妻向尤姓丈夫稱要奔喪，卻與陳男一起生活，尤男對陳男提告和誘配偶脫離家庭罪，陳男被判無罪。可上訴。示意圖／ingimage

家暴 提告 配偶

延伸閱讀

夫出軌賣春女砸百萬送禮、供遊歐洲…她心碎提離婚遭拒 網曝一原因

結婚43年離婚12次 奧地利女靠一招詐領「遺孀津貼」逾千萬元

趁熟睡澆灌熱水再捅死家暴夫 「自首」沒減刑判14年定讞

豪擲百萬結婚終走散！他驚5年內5對好友有3對離婚 網：不適合就分開

相關新聞

她兼職「出租女友」慘在摩鐵被硬上 惡狼不認罪遭重判

一名張姓男子透過網路認識一名女網友，雙方約好由女網友擔任「出租女友」出遊，但前提是不能發生性行為。2人去年6月逛完夜市後...

少女姊妹被母男友性侵…媽卻為愛人求情 女挺身揭發

台中市一名女子生有三女，她與大、小女兒與另名男子同居，未料男子卻在2019年、2021年間，分別性侵兩名姊妹，大女兒告知...

老婆稱「外公」過世奔喪卻消失 尪見「親親照」才知戴綠帽

高雄楊姓人妻和尤姓丈夫結婚多年，去年2月，楊女向尤男稱要參加外公喪禮，結果一去不返，尤男事後發現妻子竟和陳姓男子高調合照...

高雄少女上學遭性侵 遭逮犯嫌關鍵特徵不符…一、二審均無罪

高雄一名高中少女遭陌生男子撞倒性侵，警方鎖定黃姓洗車工涉案，黃偵訊時自白認罪，但高雄地院審理時，認為檢警證據有瑕疵，因證...

新竹狼父猥褻2幼女 姊妹花從3歲就遭狼爪：不喜歡爸爸

新竹縣一名狼父為滿足個人性慾，竟對自己年幼的雙胞胎女兒伸狼爪，多次伸手撫摸姊妹花的下體陰部，或以陰莖頂姊妹花的下體，就連...

基隆男超商偷拍少女裙下風光 正義人士發聲當場逮...判3月

基隆市賴姓男子今年7月初，在一家超商涉嫌啟該手機的拍照功能後，偷偷放在一名少女裙子下方，拍攝身體隱私部位，有正義人士發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。