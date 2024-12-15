老婆稱「外公」過世奔喪卻消失 尪見「親親照」才知戴綠帽

高雄楊姓人妻和尤姓丈夫結婚多年，去年2月，楊女向尤男稱要參加外公喪禮，結果一去不返，尤男事後發現妻子竟和陳姓男子高調合照，質疑陳男誘拐妻子北上台中生活，向陳提告「和誘有配偶之人脫離家庭罪」，但法官認為楊女曾受家暴，早有離婚念頭，判陳男無罪。

去年2月11日，楊女和尤男發生口角，楊女被推去撞洗衣機受傷，她隨即聲請保護令獲准，並向尤男說要回台中參加外公喪禮。原以為外公喪禮結束後，楊女就會回家，結果楊不僅沒回家，還直接搬到台中生活。

尤男聯繫不上妻子，沒多久卻在臉書發現楊女和陳姓男子曬出合照，兩人還高調接吻，他質疑陳男誘拐他妻子一起生活，報警對陳提告「和誘有配偶之人脫離家庭罪」。

高雄地方法院審理時，陳男喊冤，稱楊女受尤男家暴，他有建議楊女要不要來台中工作，兩人在同一間公司上班，住在公司宿舍，但也是在公司待了一陣子才交往。

楊女也說，尤男一直有動手打人的習慣，她早就想離婚，她是在乾姐和閨蜜的勸說下，才會搬去台中重新生活，且陳男並沒有阻止她和尤男連絡，是自己想跟尤男斷乾淨。