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高雄少女上學遭性侵 遭逮犯嫌關鍵特徵不符…一、二審均無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名高中少女遭陌生男子撞倒性侵，警方鎖定黃姓洗車工涉案，黃偵訊時自白認罪，但高雄地院審理時，認為檢警證據有瑕疵，因證據不足判黃男無罪，檢方為此羅列身高、作案機車特徵等證據上訴，高雄高分院仍認為證據不足，判黃男無罪。

前年3月16日清晨5時許，少女在捷運凱旋站門口遭戴口罩的陌生男子騎車撞倒，並被拖到附近暗巷指侵，惡狼犯案後變裝逃逸，警方鎖定黃姓洗車工涉案，案發七天後在黃住處查扣作案用棉布手套、變裝後衣物等，黃事後被羈押5個月，同年8月才以30萬元交保，檢方依妨害性自主罪嫌將他起訴。

檢警偵辦時黃男自白認罪，但法院審理時，黃男堅持沒犯罪，法官發現警方詢問時，曾恫稱「不認罪家人都會被帶回，一定會被羈押，關起來」，且筆錄過程都是員警引導式問話，非出於己意，自白不具任意性，無證據能力。

法官認為，黃男機車與犯嫌機車都有車籃、黑車身、車前有白色火焰貼紙，但犯嫌機車擋泥板破損，車側貼有反光條，黃男機車擋泥板卻完好，且無反光條，因特徵不同，無法認定是否為同輛機車。

黃男身高約180公分，但少女供述犯嫌身高與其父相似，約168公分左右，且犯嫌走路外八，黃男則無，作案用工業棉手套未驗出黃男與少女DNA，也未扣到犯嫌作案時深色衣物，法官不能排除另有他人犯案，判黃男無罪。

此案犯嫌自白，但補強證據不足判決無罪，檢方不服上訴；認為員警當時一再跟黃男及家人勸說，希望犯罪者出面承擔，並無以不正方式要求黃或家人認罪，在羈押庭時，也未提及不正訊問情形。

檢方指出，依據附近監視器推斷，犯嫌身高約180公分，少女在人行道遭犯嫌從後推倒，人行道與馬路有12公分落差，當時天色昏暗，少女指認應有誤；另，犯嫌走路為腳跟著地，些微外八，與黃回家監視器畫面形態一致。

另外，犯嫌騎乘機車特徵與黃男機車雷同，黃與犯嫌機車的右把手下方，均懸掛有紅色平安符，今年3月檢方勘驗黃的機車，也確實有發現遭扯斷的紅色平安符，黃返家後，撕掉機車上的白色條狀物，還拿膠帶、剪刀黏貼機車，有變造外觀嫌疑，相關事證，應可佐證黃男就是犯嫌。

高雄高分院審理時，合議庭囑託刑事局鑑定監視器畫面，因部分影像欠清晰，鑑定結果無從比對特徵，且警方認定的逃逸路線，也與監視器不符，另外，黃男與犯嫌同一時間卻出現不同地點，警方調閱的畫面，難認定是同一人。

另外，檢方稱黃男機車有懸掛紅色平安符與作案機車一樣，但黃當天加油時，機車卻無該特徵，且犯嫌機車懸掛的是否為平安符，也難以佐證。身高部分，因犯嫌離少女很近，雙方應無人行道阻隔，因監視器畫面不清，鑑定無法辨別犯嫌身高是否為180公分。

合議庭認定，檢察官所提證據，不足以補強黃男於法官羈押訊問時的自白真實性，基於無罪推定原則，應諭知黃男無罪。本案雖可上訴，但黃一、二審均判無罪，檢方僅能依適用法令牴觸憲法、判決違背司法院解釋、判例等理由上訴。

高雄16歲少女搭捷運上學時遭惡狼指侵，警方追查出黃男涉案，但法官認為黃特徵與犯嫌不同，一、二審均判無罪。本報資料照片
高雄16歲少女搭捷運上學時遭惡狼指侵，警方追查出黃男涉案，但法官認為黃特徵與犯嫌不同，一、二審均判無罪。本報資料照片

人行道 特徵 監視器

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