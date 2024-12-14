新竹狼父猥褻2幼女 姊妹花從3歲就遭狼爪：不喜歡爸爸

受害女性示意圖。圖／AI生成

新竹縣一名狼父為滿足個人性慾，竟對自己年幼的雙胞胎女兒伸狼爪，多次伸手撫摸姊妹花的下體陰部，或以陰莖頂姊妹花的下體，就連姊妹花說「不能摸」仍被狼父猥褻得逞，法官痛斥狼父「罔顧人倫」，依強制猥褻幼女罪共2罪，各處有期徒刑1年10個月，緩刑5年。

判決書指出，這名家住新竹縣尖石鄉的男子，與被害的姊妹花為父女關係，一家人同住在一起，但他卻從姊妹花3歲開始，便利用共處機會，多次伸手進入衣內觸碰撫摸姊妹花的下體陰部，或先擁抱再以其生殖器隔衣頂姊妹花的下體及屁股，直到姊妹花5歲才被揭發。

姊妹花的媽媽不滿丈夫覺得摸女兒的下體、用下體頂女兒的行為沒有很嚴重，只是在玩「自己可以頂，其他人不行」，因此前往芎林分駐所報案，警方受理後啟動通報作業，並詢問姊妹花爸爸對他們做了什麼事，姊妹花證述「有跟爸爸說不能摸、不喜歡爸爸行為，有拒絕爸爸」，但即便拒絕父親猥褻仍無助難以抵抗。

新竹地院法官認為，男子的行為是錯誤且不當理解兩性及親子關係所致，衡量男子已坦承錯誤，且客觀上足以引起社會上一般人的同情，因此就男子犯2罪對未滿14歲女子犯強制猥褻的犯行，減輕其刑。

法官認為，考量男子犯後終能坦承犯行、頗有悔意、且尚積極配合親職教育課程，因此對他依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑1年10月，應執行有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。