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基隆男超商偷拍少女裙下風光 正義人士發聲當場逮...判3月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市賴姓男子今年7月初，在一家超商涉嫌啟該手機的拍照功能後，偷偷放在一名少女裙子下方，拍攝身體隱私部位，有正義人士發現提醒少女，她喝斥並報警，員警當場場逮捕賴男、查扣手機。法官依妨害性隱私及不實性影像罪判處賴男有期徒刑3月，可易科罰金。

基隆地院判決指出，賴男7月1日下午2時許，在某便利商店見一名少女至該店內消費，開啟手機拍照功能後，將手機放在少女裙子下方，拍攝其身體隱私部位。

少女經旁人提醒後，喝斥賴男所為並報警，員警趕至當場逮捕賴男，並查扣手機。經警方移送、檢方起訴，賴男坦承犯行，並表達深切悔悟的態度。

基隆地院判決指出，賴男所為，觸犯刑法無故攝錄他人性影像罪、構成「無故竊錄他人身體隱私部位」要件，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑。

法官審理認為，賴男為滿足一己私慾，拿手機攝錄被害人裙底影像，欠缺尊重他人隱私權觀念，造成創傷，至今仍未獲被害人諒解判處賴男有期徒刑3月，實不宜寬待。

超商手機偷拍少女裙下風光男判3月，正義人士發聲當場逮。本報資料照片
超商手機偷拍少女裙下風光男判3月，正義人士發聲當場逮。本報資料照片

基隆 被害人 隱私權

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