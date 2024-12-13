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「半套性交易」藏身樹林民宅...樓上當宿舍 新北查獲逾20名按摩女

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市府日前接獲內線消息指出，樹林區一處4層樓民宅掛越式按摩招牌，實際從事半套性交易服務，新北公安小組昨前往現場稽查，當場查獲逾20名20至30歲按摩女，其中不乏持觀光簽證來台旅遊名義實際從事色情交易泰國女子，城鄉局也依都市計畫法將該處斷水斷電。

城鄉局表示，為有效遏止色情場所進駐住宅區，杜絕不肖業者假借養生館名義掛羊頭賣狗肉，企圖掩護非法性交易場所，新北市公安稽查小組日前至藏身樹林住宅區的養生館稽查，該處1至3樓為應業場所，4樓則為按摩女宿舍。現場查獲業者涉嫌利用觀光簽證，媒介泰國年輕女子來台從事有非法半套性交易，已違反都市計畫法規定，市府依法處以罰鍰，並將該場所執行斷水及斷電。

城鄉局說，這是新北公安聯合稽查小組從2017年至今，就違反都市計畫法進行的第24處違規案件強制斷水電，其中包含21處違規視聽歌唱業及3處妨礙風化案件，被斷水斷電的違規案件均位於人口較密集區，且經常有喝酒鬧事、噪音擾鄰等情事。

城鄉局呼籲，土地及建物使用均須遵守都市計畫法新北市施行細則的相關規定，住宅區禁止從事所有色情服務等行業，凡經查獲一律依法裁處，情節重大者會立即採取必要強制作為，相關業者勿抱持僥倖心態、以身試法。

現場查獲業者涉嫌利用觀光簽證，媒介泰國年輕女子來台從事有非法半套性交易，已違反都市計畫法規定，市府依法將該場所執行斷水及斷電。圖／新北市城鄉局提供
現場查獲業者涉嫌利用觀光簽證，媒介泰國年輕女子來台從事有非法半套性交易，已違反都市計畫法規定，市府依法將該場所執行斷水及斷電。圖／新北市城鄉局提供
現場查獲業者涉嫌利用觀光簽證，媒介泰國年輕女子來台從事有非法半套性交易，已違反都市計畫法規定，市府依法將該場所執行斷水及斷電。圖／新北市城鄉局提供
現場查獲業者涉嫌利用觀光簽證，媒介泰國年輕女子來台從事有非法半套性交易，已違反都市計畫法規定，市府依法將該場所執行斷水及斷電。圖／新北市城鄉局提供
新北市府日前接獲內線消息指出，樹林區一處4層樓民宅掛越式按摩招牌，實際從事半套性交易服務。圖／新北市城鄉局提供
新北市府日前接獲內線消息指出，樹林區一處4層樓民宅掛越式按摩招牌，實際從事半套性交易服務。圖／新北市城鄉局提供

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