北警KTV伸鹹豬手摟女子挨告！要高雄警學弟濫權調影像 全有罪

台北市警萬華分局黃姓警員被控性騷擾，託高雄市警三民二分局的高中學弟李姓警員向KTV調監錄畫面，事後雙雙惹官司。高雄地方法院分別依性騷擾防治法、個人資料保護法，判決黃警拘役40天、李警4月徒刑，可易科罰金。

判決指出，萬華警分局西門町派出所黃姓警員去年5月13日南下高雄，隔日凌晨與三民二分局陽明派出所李姓警員等人，一起到高雄市鼓山區某KTV喝酒唱歌，席間同行的1名女性友人獨自離開包廂，在公共桌椅處休息，黃姓警員酒後跟出聊天，趁2人準備返回包廂，黃警竟擁抱女性友人伸狼爪，女子事後控告黃警性騷擾。

黃姓警員因當時醉酒，為了瞭解案發過程，請另名女友人出面與女子協商，黃警並明知事發KTV地點，並不是李姓學弟的轄區，無調閱相關監視錄影畫面的職權，要李幫調閱監錄畫面，李便於5月19日前往該KTV，假借職權出示警察服務證，向店家經理調閱案發監錄畫面，並以手機翻拍錄影畫面3段，以Line通訊軟體傳給黃，女子憤而控告2警。黃、李2警坦承犯行，黃也在被告後，於去年案發當月底離職。

法官認為，黃警為滿足私欲，任意觸摸他人身體隱私部位，欠缺尊重個人對於身體自主權利的觀念，對告訴人造成身心傷害；李身為警察，應深知遵守法律秩序的重要性，僅因學長想了解案發過程，便利用其職務上的權力，非法蒐集及利用告訴人之個人資料，明顯不妥，判2人有罪，另宣告幫調影像的李警緩刑2年。

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