快訊

他玩刮刮樂中「12個大披薩」 眾人笑翻：光看就覺得肚子很撐

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

北警KTV伸鹹豬手摟女子挨告！要高雄警學弟濫權調影像 全有罪

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台北市警萬華分局黃姓警員被控性騷擾，託高雄市警三民二分局的高中學弟李姓警員向KTV調監錄畫面，事後雙雙惹官司。高雄地方法院分別依性騷擾防治法、個人資料保護法，判決黃警拘役40天、李警4月徒刑，可易科罰金。

判決指出，萬華警分局西門町派出所黃姓警員去年5月13日南下高雄，隔日凌晨與三民二分局陽明派出所李姓警員等人，一起到高雄市鼓山區某KTV喝酒唱歌，席間同行的1名女性友人獨自離開包廂，在公共桌椅處休息，黃姓警員酒後跟出聊天，趁2人準備返回包廂，黃警竟擁抱女性友人伸狼爪，女子事後控告黃警性騷擾。

黃姓警員因當時醉酒，為了瞭解案發過程，請另名女友人出面與女子協商，黃警並明知事發KTV地點，並不是李姓學弟的轄區，無調閱相關監視錄影畫面的職權，要李幫調閱監錄畫面，李便於5月19日前往該KTV，假借職權出示警察服務證，向店家經理調閱案發監錄畫面，並以手機翻拍錄影畫面3段，以Line通訊軟體傳給黃，女子憤而控告2警。黃、李2警坦承犯行，黃也在被告後，於去年案發當月底離職。

法官認為，黃警為滿足私欲，任意觸摸他人身體隱私部位，欠缺尊重個人對於身體自主權利的觀念，對告訴人造成身心傷害；李身為警察，應深知遵守法律秩序的重要性，僅因學長想了解案發過程，便利用其職務上的權力，非法蒐集及利用告訴人之個人資料，明顯不妥，判2人有罪，另宣告幫調影像的李警緩刑2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市1警員涉性騷，託在高雄當警察的學弟調監錄系統，高雄地院判2警都有罪。記者林保光／攝影
台北市1警員涉性騷，託在高雄當警察的學弟調監錄系統，高雄地院判2警都有罪。記者林保光／攝影

KTV 性騷擾 警察

延伸閱讀

高雄人早起的動力！傳統早餐名店「厚皮小籠包」趁熱吃會爆汁 必點中的必點還有「這款」老主顧超愛

「1.2.3. 高雄人」攻略快看！《魷魚遊戲2》巨型英熙娃娃佔領高雄港16天 一日限定萬人粉紅趴、無人機秀必追

2025高雄冬日遊樂園 吉伊卡哇降臨愛河灣

史瓦帝尼學童訪參訪高雄 唱「台灣尚勇」感謝台人愛心

相關新聞

北警KTV伸鹹豬手摟女子挨告！要高雄警學弟濫權調影像 全有罪

台北市警萬華分局黃姓警員被控性騷擾，託高雄市警三民二分局的高中學弟李姓警員向KTV調監錄畫面，事後雙雙惹官司。高雄地方法...

「半套性交易」藏身樹林民宅...樓上當宿舍 新北查獲逾20名按摩女

新北市府日前接獲內線消息指出，樹林區一處4層樓民宅掛越式按摩招牌，實際從事半套性交易服務，新北公安小組昨前往現場稽查，當...

單親媽請「阿伯級友人」換掀床油壓棒竟遭指侵 不認罪判3年3月

楊姓計程車司機應一名單親媽媽請託，協助更換掀床問題油壓棒，卻假藉整骨按摩，要求她躺在床上，趁壓揉私密處時指侵。女子事後報...

獨／上床後就甩人！陸官生遭學妹控愛情騙子 校方回應了

陸軍官校一名蕭姓學生遭高中學妹指控是愛情騙子，和交往過的女孩上床，沒多久就甩人，直到開同學會才知被蕭撩妹的手法騙了，批蕭...

小五女童玩「傳說」遇惡狼失身 爸媽見事後對話氣炸

桃園有名小五女童玩手遊「傳說對決」認識徐姓工人，LINE聊不滿1月由網友晉升戀人，母親節當天第3度約會就在徐男宿舍失了身...

台中房東強脫借錢女房客猥褻 出庭辯「她說可用身體還錢」

台中市鍾姓男子將二樓套房租給另名女房客，鍾涉在去年9月初時，前往女房客房間，要求入房，女房客認租約已到，擔心被鍾要求搬離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。