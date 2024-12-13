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單親媽請「阿伯級友人」換掀床油壓棒竟遭指侵 不認罪判3年3月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

楊姓計程車司機應一名單親媽媽請託，協助更換掀床問題油壓棒，卻假藉整骨按摩，要求她躺在床上，趁壓揉私密處時指侵。女子事後報警，新北地院依強制性交罪判楊3年3月徒刑，台灣高等法院12日駁回楊上訴。

民事部分，一審上月26日判楊須賠償被害人50萬元。

這名年輕的單親媽媽，因家中掀床油壓棒有問題，2023年7月8日早上10點多，臨時求助年長她30多歲的「阿伯級友人」楊姓男子協助，楊熱心幫忙後，還說他會整骨按摩，堅持要單親媽媽躺在床上。

楊先按摩女子雙腳，手掌一路向上壓揉至私密處並趁機將手指伸進內褲裡，女子因家中只有她和小孩，害怕楊對她與小孩不利，不敢反抗。

「媽媽起來！」幼女因在旁邊說她大便了，要媽媽幫忙擦屁股，單親媽媽連忙起身，並跟楊說要幫小孩洗屁股，請他先回去，楊才罷手。單親媽媽當天下午找閨密哭訴，並在對方陪同下向板橋分局報案。

單親媽媽說，當天楊提議幫她整骨，但她不喜歡別人碰觸她身體，對方一直勸說，只好先配合。她說，那時穿著短褲，她感覺楊的手掀她短褲，突然間也把她的上衣下擺掀起來，並說「妳生完小孩都沒有妊娠紋」。她嚇到僵住，楊卻用手指揉她會陰部，說這是「按摩」，正常要按會陰穴，還稱「妳這邊突起來就是有反應」。

楊在警詢、檢察官偵訊與新北地院審理時，始終堅持「可能是在按摩過程中不心有碰觸到」。新北地院認為單親媽媽事後隨即將遭遇告訴友人，並積極求助心理諮商，持續有害怕人群等創傷後壓力症候群症狀等負面影響，可證楊性侵屬實。因楊否認犯行也未能取得被害單親媽原諒，一審依強制性交罪判他3年3月徒刑，他不服判決而上訴，但高院昨駁回。

楊姓計程車司機應一名單親媽媽請託，協助更換掀床問題油壓棒，楊卻假藉整骨按摩指侵，新北地院依強制性交罪判3年3月徒刑，台灣高等法院昨日駁回楊上訴。記者王宏舜／攝影
楊姓計程車司機應一名單親媽媽請託，協助更換掀床問題油壓棒，楊卻假藉整骨按摩指侵，新北地院依強制性交罪判3年3月徒刑，台灣高等法院昨日駁回楊上訴。記者王宏舜／攝影

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