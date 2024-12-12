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獨／上床後就甩人！陸官生遭學妹控愛情騙子 校方回應了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

圖為陸軍官校／聯合報系資料照片
圖為陸軍官校／聯合報系資料照片

陸軍官校一名蕭姓學生遭高中學妹指控是愛情騙子，和交往過的女孩上床，沒多久就甩人，直到開同學會才知被蕭撩妹的手法騙了，批蕭生離譜行徑日後根本不配當軍官；陸軍官校今回應表示，不介入學生私人感情問題，若違反相關規定會究責。

陸軍官校今進一步回應指出，蕭姓學生的確是陸軍官校的學生，但感情問題屬私領域，學校不會介入他人感情問題；此外，學校並未接獲相關投訴具體資料，對於被害女子的指控無從知悉，後續若有違反「學員生獎懲實施規定」相關的具體事證，會依規定究責。

署名「只想討回公道揭發惡狀」的女子向本報投訴爆料，指陸官蕭姓學生是愛情騙子，只要和他交往過的女孩子，被拐上床後，最後下場就是被分手、甩了，之後蕭會再另尋獵物。

投訴女子並列舉蕭的花名冊，只有高中學姐被蕭生上下其手吃豆腐，兩人分手後，蕭故意說學姐是劈腿造成分手；還有未滿18歲的同學被蕭連哄帶騙拐上床，後竟在網站指該名同學行為不檢是「公車」，數月前曾投訴蕭生的惡行，但卻被軍校吃案了；另有一名女同學和蕭發生關係2個月後就被蕭甩了。

投訴女子指出，蕭生在學校和師長前吃得開，會講軍中發生的趣事給她聽，讓她也漸漸喜歡上他，後來，某次高中同學小聚，大家才赫然發現蕭和她們同屆的同學都互動頻繁，不少人對蕭產生好感，後來大家一聊才知大家都被蕭撩妹手法騙了。

投訴女子認為，軍校本應重紀律，蕭生愛情騙子、不尊重女性的行為不配當軍校生，日後不配當軍官。

對於投訴人指有受害女子投訴軍校卻被吃案一事，陸官指並未接獲相關投訴資料，不介入學生私人感情問題，若違反相關規定會究責。

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