台中房東強脫借錢女房客猥褻 出庭辯「她說可用身體還錢」
台中市鍾姓男子將二樓套房租給另名女房客，鍾涉在去年9月初時，前往女房客房間，要求入房，女房客認租約已到，擔心被鍾要求搬離，讓鍾入房，但鍾入房後，強脫女房客上衣，撫摸大腿、胸部猥褻，被告上法院，鍾否認犯行，辯稱女房客有借錢，還稱「她說可用身體還錢」，二審今宣判，因二人達成和解，改判7月徒刑、緩刑3年。
判決指出，鍾姓男子將住處二樓租給另名女房客，去年9月6日下午4時許，鍾在女房客套房門外，要求入內，女房客顧慮租約已到期，若斷然拒絕鍾，恐怕面臨鍾要求搬離，因此同意進入鍾進入套房，但鍾進入套房後，不顧女房客意願，強行脫去女房客的上衣，撫摸女房客大腿、胸部，還親吻女房客，猥褻得逞。
女房客隔天即向送餐社工告知此事後，揭露此案，委由律師向鍾姓房東提出強制猥褻告訴。
台中地院審理時，鍾男否認犯行，辯稱當時是女房客要求他進房間，而且女房客向他借錢，還說「可用身體還錢」、「提供性服務」等語，從頭到尾都沒有強迫女子。
一審根據相關被害人、證人證詞，以及案發後女子與鍾男的對話紀錄等證據，認定鍾男涉犯強制猥褻罪，罪證明確，依法判刑8月。
全案上訴台中高分院後，鍾男坦認犯行，也與被害女子達成和解，今天審結宣判，撤銷一審判決，改判7月徒刑、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，接受法治教育3場，仍可上訴。
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