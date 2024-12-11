雲林男大生訪友偷拍同校女室友洗澡 二審賠償25萬換緩刑

余姓男大生去年6月1日探訪陳姓男同學雲林租屋處且留宿，隔天聽見同校女室友在3樓浴室洗澡，竟攀爬至走道欄杆，透過浴室上方玻璃偷拍，女方從浴室鏡子發現後持蓮蓬頭對著手機噴水，一審認余犯無故攝錄他人性影像罪處5月，雙方以25萬元和解，二審改判3月，緩刑4年。

檢察官不服上訴，認雲林地院未傳喚陳，查明余是否有將無故攝錄性影像散布予他人，這涉及余犯行所生損害重大與否，原審量刑證據調查有未詳盡之處。檢方說，余犯行造成女方身心受創，影響生活甚深，迄未仍達成和解，不能認為余犯後態度良好，原審僅量處他5月，量刑過輕。

台南高分院合議庭指出，余於偵查及原審雖未與女方達成民事和解，賠償其損害，惟上訴後已與女方達成民事損害賠償調解，約定應賠償女方25萬元並分二期給付，余均已按期履行給付完畢。

陳於二審審理指出，余實際上來找的並不是他，是找另外一位住宿的同學。他說，不清楚余去廁所或浴室的時間，且余偷拍被發現後離開現場，沒有跑去他的房間。

他表示，當天中午女方報警，當下就知道有偷拍這件事情，但不知道犯人是誰，下午警方做完筆錄後，才知道是余。他說，余在這中間沒有跟他說有發生什麼事情。事後沒有跟他講有偷拍這件事情，沒有跟他炫耀有偷拍，也沒有拿手機畫面或傳拍到的畫面給他看。

據調查，余犯後雖刪除本案性影像，惟經還原後仍可取得該性影像，原審認該性影像尚未自該手機內徹底刪除，宣告沒收。合議庭認為，依證人供述，仍無法證明余有將本案其所攝錄的性影像散布他人。