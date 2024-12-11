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查高雄「校園版黃子佼」狼師 幕後女警獲獎今亮相
高雄某國小戴姓男老師在校服務20年，驚爆對17名男童性侵並拍影像，遭斥猶如「校園版的黃子佼」，這名老師判刑後，查辦全案的女警蔡雅萍成為幕後功臣，獲警政署頒發「婦幼安全工作績優員警」。
高雄市婦幼警察隊偵查佐蔡雅萍，以及小港警分局家防官李育全、湖內警分局家防官蘇苑禎和鳳山警分局家防官楊智傑，同獲警政署頒發「婦幼安全工作績優員警」，高雄市警察局長林炎田今天公開表揚他們，肯定他們對婦幼安全工作貢獻。
婦幼隊女警蔡雅萍去年獲悉男童揭發狼師，發現男童加入族語社團活動，遭男師捏乳對待，覺得不舒服，後來男童私下問其他同學，才知好友、已上國中的表哥都曾遭老師猥褻。
蔡雅萍報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，竟查出戴對未成年學童及老師猥褻並拍攝性影像，在戴的手機、電腦，發現視不少影像檔，擴大追查出17人受害。
全案經橋檢起訴後，承案檢察官也指出，這群孩子遇上挫折一時之間不知如何求助，多選擇隱忍，加上這名老師慣以「個別指導」為由，帶男童至小房間，調查蒐證的確不容易。7月初，橋頭地院依成年人與未成年性交等罪，重判戴姓老師18年徒刑。
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