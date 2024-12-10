黃子佼買性影像沒有看？法官戳破謊言：他問「創意私房創辦人」怎解壓縮檔

藝人黃子佼無故持有未成年人性影像重判，黃辯稱，下載性影像為「紓解壓力」，又辯稱購買性影像沒有每部看完；法官查知，黃無法破解性影像壓縮檔，會聯繫「創意私房」論壇藏鏡人「老馬」請教解碼之道，戳破黃「買了沒看」的詭辯。

據了解，「老馬」是創意私房創辦人，台中檢方今年7月偵查相關案件，傳出「老馬」已在大陸落網，但未獲官方證實，「老馬」至今神秘。

依台北地院判決書，黃子佼對持有性影像的「影中人」年紀為何？每次供述不一，他告訴法官，進入網站時都是來去匆匆，隨機下載，他點進去都不會有多餘的時間瀏覽，沒有特定針對未成年人的購買。

黃說，有些影片他買完也未必有打開來看過，且年份久遠，已經不記得有哪些影片「我隨機購買，有空才看」。

黃子佼稱，加入「創意私房」會員購買影片，是為了紓壓，「我不太記得每次購買時間的過程」、「可能幾天內有空檔就去買」、「付完錢之後就下載影片」，「下載後就紓壓」，強調沒有每次都看完所有內容。

不過，法官依檢警舉證認為，黃成為會員後，以儲值金購買性影像，每次2萬元，用完會再儲值，頻率不固定，黃不是無償取得。

法官認為，黃子佼購買兒少性影像的目的是為紓解壓力，黃斥資購買性影像的目的，既然為紓壓，應會開啟檔案檢視內容才能達到目的，性照片、性影片是電磁紀錄，黃如果沒有開啟觀覽，根本無從檢視。

法官還認為，黃子佼購買性影像曾因無法解碼，傳訊息詢問論壇管理員「老馬」表示「我無法開啟檔案」、「我無法解壓縮」等，後來，「老馬」回覆黃會協助處理，證明黃子佼購買影像後會開啟檔案確認購買的內容無訛，黃的辯解不可採。

此外，黃子佼的辯護人蕭棋云說，黃因演藝工作對法律較為疏遠、對法律變遷不知悉，應依規定減免刑。

法官卻認為，黃子佼註冊為會員後，陸續購買、持有35名兒童或少年的性影像，本案兒童或少年性影像並非從市面上可輕易取得，黃難以推諉不知情；再者，保護兒童或少年免於性剝削是普世價值，以黃子佼的年齡、智識程度及社會經驗，對持有的是不合法性影像，更不能諉為不知。