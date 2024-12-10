空軍士官長嘲笑女同袍「有象腿在晃」遭記過提訴願結果曝

國防部空軍司令部陳姓士官長稱呼女同袍「親愛的」，常在辦公室換裝等，被申訴性騷擾成立，陳提訴願被駁回，打行政訴訟官司。台北高等行政法院認為，性騷擾申訴案的決議並非行政處分，不得提撤銷訴訟，裁定駁回。

提出性騷擾申訴的女子表示，有一次，她執行檢查爬出進氣道時，因腳踩不到地板，陳趁她來不及反應時，用單手環抱她的部，另一次她在女性休息室內穿著短褲，陳經過門外說「怎麼有象腿在晃？」她感到被侮辱。

女子指稱，陳會於公眾場所對同袍說「她是我的人，不可以欺負她，只有我可以」，還稱呼她「親愛的」，讓她覺很噁心、不自在；她指控，陳常於辦公室內換裝，邊換邊說「我要換褲子囉，不要轉過來」。

被害女子提申訴，隊部組成性騷擾申訴委員會調查，2023年11月14日作成性騷擾事件成立的申復調查報告，11月22日召開申復會審議，建議核予陳記過1次處分，再由司令部發函通知陳。

陳姓士官長不服申復決議，提訴願經駁回後，遞狀向台北高等法院提告，請求法官撤銷這支記過處分。