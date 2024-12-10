米其林餐廳外路邊脫光女同事衣褲「直接來」 他認罪賠錢判緩刑
陳姓男子與同事們在「米其林」餐廳餐會，酒後支開同事獨自照顧酒醉女同事，在餐廳外路邊脫光女同事衣、褲性侵，依乘機性交罪起訴，台北地院審理，陳認罪賠錢，法官判他有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。可上訴。
陳的附條件緩刑包括服200小之義務勞務、接受10小時法治教育課程，並且禁止對被害人為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信等行為，如果違犯，即緩刑撤銷。
檢方指控，陳2023年11月26日與被害人等同事在台北市「参酒貳沏」米其林餐廳餐敘，第2天凌晨3時5分，陳的女同事酒醉意識不清，倒臥地上，陳以留下來照顧被害人為由，要求2名許姓同事先上計程車離開。
陳在路邊先脫下自己的內、外褲，再脫下被害人的內、外褲，趴在她的身上親吻，並乘機性交得逞，2名許姓同事擔心被害人遭性侵報警，警方將陳移送法辦，檢方起訴陳。
法院審理，陳坦承不諱，依2名許姓證人的指證、性侵害驗傷診斷書、醫院檢驗報告、員警密錄光碟等證據，法官認定許性侵。
判決書說，陳一時性慾衝動犯罪，但未使用暴力，手段尚屬平和；他一度否認犯行，但終能與被害人和解，已盡力彌補被害人損害，非良心泯滅、惡性重大之人，得依刑法規定減輕其刑，審酌陳賠償完畢，被害人的代理人表示同意緩刑，依法判刑。
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