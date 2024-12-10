嘉義男帶國中妹上電競旅館 不打電動卻玩捏胸部

嘉義李姓成年男子，去年趁9月底中秋節3天連假機會，北上桃園約出少女網友，帶她上連鎖電競旅館不打電動，卻要她脫去外衣捏她胸部，桃園地院依對於未滿14歲女子猥褻，簡易判決徒刑6月，得易科，緩刑2年付保護管束，參加3場次法治教育。

犯罪事實指出，22歲李姓男子與桃園1名未滿14歲的未成年少女透過網路交友軟體認識。李男明知配對成功的女子實為尚在就學的未成年人，且知對方年僅13歲餘，竟仍基於對未滿14歲女子為性交犯意，於2023年9月29至10月1日的3天中秋連假某時，在「i hotel電競旅館桃園館」，未違反少女意願，要她脫掉上衣後，隔著內衣觸捏少女胸部，對少女進行猥褻行為1次，後經少女的家屬得知，氣炸向婦幼警察隊報案。