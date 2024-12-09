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小叔當兵竟成狼 4度猥褻性侵姪女遭訴
新北市一名陸軍志願役上兵，2015、2016年間服役期間，放假時常住在胞兄林口住處，不料疑因慾火難耐，竟4度利用單獨在家之際，猥褻及性侵未滿14歲的親姪女。新北地檢署依違反陸海空軍刑法及刑法對未成年人猥褻、性交及強制性交等罪將他起訴。
檢警調查，該上兵於2014年11月入伍，2019年7月退伍，2015年8月至2016年11月服役期間，他常休假時借住胞兄住處，與兄嫂及小姪女同住，不料竟對親姪女伸出狼爪。
期間，該上兵4度利用與姪女獨處的機會，強迫姪女替他打手槍、撫摸胸部和下體，最後無視姪女口頭拒絕，以體力壓制女方性侵得逞。最後姪女忍無可忍報警提告，上兵愧對兄嫂，坦承獸行並親筆寫下道歉切結書，隨即搬離胞兄住處。
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