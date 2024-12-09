快訊

女電波拉皮麻醉不治 出事診所官網醫師和「超思蛋」被告同名

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強勁」：財庫瞬間火燙

阿薩德已逃亡俄羅斯，敘利亞真的能迎來新局？

聽新聞
0:00 / 0:00

小叔當兵竟成狼 4度猥褻性侵姪女遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名陸軍志願役上兵，2015、2016年間服役期間，放假時常住在胞兄林口住處，不料疑因慾火難耐，竟4度利用單獨在家之際，猥褻性侵未滿14歲的親姪女。新北地檢署依違反陸海空軍刑法及刑法對未成年人猥褻、性交及強制性交等罪將他起訴。

檢警調查，該上兵於2014年11月入伍，2019年7月退伍，2015年8月至2016年11月服役期間，他常休假時借住胞兄住處，與兄嫂及小姪女同住，不料竟對親姪女伸出狼爪。

期間，該上兵4度利用與姪女獨處的機會，強迫姪女替他打手槍、撫摸胸部和下體，最後無視姪女口頭拒絕，以體力壓制女方性侵得逞。最後姪女忍無可忍報警提告，上兵愧對兄嫂，坦承獸行並親筆寫下道歉切結書，隨即搬離胞兄住處。

新北市一名陸軍志願役上兵，2015、2016年間放假時常借住胞兄住處，竟4度猥褻及性侵自己未滿14歲親姪女，遭新北地檢署起訴。圖／報系資料照片
新北市一名陸軍志願役上兵，2015、2016年間放假時常借住胞兄住處，竟4度猥褻及性侵自己未滿14歲親姪女，遭新北地檢署起訴。圖／報系資料照片

性侵 猥褻

延伸閱讀

碧昂絲老公被控性侵！Jay-Z拉吹牛老爹輪暴13歲少女

她被任教學生「開黃腔、比猥褻手勢」 網嘆：老師非神明

2年來逾10次…越南未成年羽球選手遭隊友性侵 外地比賽也難逃狼爪

性侵虐待6歲孫女13年 懷孕迫就地墮胎…祖父下場出爐

相關新聞

小叔當兵竟成狼 4度猥褻性侵姪女遭訴

新北市一名陸軍志願役上兵，2015、2016年間服役期間，放假時常住在胞兄林口住處，不料疑因慾火難耐，竟4度利用單獨在家...

已婚大學講師劈腿2女 小三發現竟還有小四…向元配吐實下場曝

在大學擔任講師的已婚男子，利用教學活動結識1名女學員後發生關係，她生下1女後，女學員發現他也跟另名女子小四交往，氣得向元...

汐止自助洗衣店驚見色狼！烘衣時翻找其他顧客衣物 專挑女內褲下手

新北市汐止區茄苳路1間自助洗衣店日前遭人竊取衣物，洗衣店負責人曾女查看監視器，發現竊嫌專挑女用內衣褲下手，另涉嫌偷店內零...

竹科太太偷吃小王產子喊「愛上阿公」 台積電工程師慘戴綠帽獲賠百萬

新竹台積電一名工程師與妻子結婚5年生下一女一男，沒想到妻子竟然偷吃「阿公級小王」性交上百次，DNA鑑定更發現小兒子不是自...

約河堤看夜景竟伸鹹豬手襲胸 色男挨告判賠

新北市李姓男子今年5月底騎機車載剛認識年輕女子至河堤看夜景，趁機伸出鹹豬手襲胸，女子受到驚嚇急忙離開，向巡視路過的保全員...

台南男偷拍與女友性愛影像還調鏡頭 騷擾女方要求撤告...下場曝

趙姓男子前年底在台南住處與女友享受魚水之歡時，未經同意偷拍，隔天女友蒐證提告，因影像內可見他伸手調整鏡頭，一審認他犯無故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。