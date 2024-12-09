小叔當兵竟成狼 4度猥褻性侵姪女遭訴

新北市一名陸軍志願役上兵，2015、2016年間服役期間，放假時常住在胞兄林口住處，不料疑因慾火難耐，竟4度利用單獨在家之際，猥褻及性侵未滿14歲的親姪女。新北地檢署依違反陸海空軍刑法及刑法對未成年人猥褻、性交及強制性交等罪將他起訴。

檢警調查，該上兵於2014年11月入伍，2019年7月退伍，2015年8月至2016年11月服役期間，他常休假時借住胞兄住處，與兄嫂及小姪女同住，不料竟對親姪女伸出狼爪。