已婚大學講師劈腿2女 小三發現竟還有小四…向元配吐實下場曝

在大學擔任講師的已婚男子，利用教學活動結識1名女學員後發生關係，她生下1女後，女學員發現他也跟另名女子小四交往，氣得向元配坦承做錯事。元配以此控告先生與外遇2女，台南地院法官判他和與小三要連帶賠元配150萬元；男子與小四也要賠20萬元給元配，兩案都可上訴。

元配指控，她與先生於2001年結婚，先生於2016年底因教學活動結識小三，2人竟從2017年起到2023年4月間交往並發生幾次性關係，還生下1名女兒。他們這麼做，破壞她婚姻圓滿幸福，先生更對家庭態度驟變、漠不關心，她為此傷心欲絕，夜晚要服藥才能稍微入睡，受到極大痛苦，有適應性失眠症與焦慮、憂鬱混合症狀，向先生與小三求償150萬元。

先生表示，他和小三僅止於籌辦活動合作關係，沒有任何逾越男女正常交往分際行為，對方生下女兒與他無關。小三則以，她於2016年底2人因教學活動結識，當時她雖與前夫還有婚姻關係，但感情不佳，對方溫情慰藉，交往後發生數次性行為，並於2017年11月間生下一女。

小三說，對方除與她持續交往外，尚與其他女性友人曖昧不清，對她們母女日漸冷淡、不聞不問，她對侵害配偶權一事受內心譴責，去年4月間日向男子元配坦承後斷絕往來。她對侵害配偶權深感虧欠，誠心對原告表達深切歉意，祈請原諒，但請求精神慰撫金數額過高，她無力負擔。