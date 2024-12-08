汐止自助洗衣店驚見色狼！烘衣時翻找其他顧客衣物 專挑女內褲下手

新北市汐止區茄苳路1間自助洗衣店日前遭人竊取衣物，洗衣店負責人曾女查看監視器，發現竊嫌專挑女用內衣褲下手，另涉嫌偷店內零錢。汐止警方調閱監視器追查鎖定嫌犯身分，今天下午將涉嫌偷竊的50歲吳男逮捕，詢後依竊盜罪送辦。

據了解，經營自助洗衣店的62歲曾姓女子，2日接獲顧客反映衣物遭人竊取。曾女調閱監視器後赫然發現，1名中年男子來店內烘衣物，不料竟趁等待時開始翻找其他顧客的衣物，看到女用內衣褲還特地仔細端詳，隨後偷了一批內衣褲放進自己的袋子內，總損失約3千元，最後又順手偷走一些零錢。

汐止警方接獲報案後調閱監視器展開追查，鎖定涉嫌偷竊的是50歲吳姓男子，今天下午1時許前往吳男住處將他逮捕，詢後將依竊盜罪嫌送辦。