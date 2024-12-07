竹科太太偷吃小王產子喊「愛上阿公」 台積電工程師慘戴綠帽獲賠百萬
新竹台積電一名工程師與妻子結婚5年生下一女一男，沒想到妻子竟然偷吃「阿公級小王」性交上百次，DNA鑑定更發現小兒子不是自己的種，妻子竟還說「沒有阿公，我的世界就毀滅了」，讓工程師怒向妻子及小王提告，法官認為工程師被妻子外遇行為精神折磨甚深，因此判2人應連帶賠償100萬元給工程師。
判決書指出，這名台積電工程師阿德（化名）年收近4百萬元，不過因工作需長期獨自住在新竹，與住台南的妻子小麗（化名）及兒女分居，小麗便向阿德提議由她的男同事茂伯（化名）幫忙接送年幼的兒女，因茂伯年紀已可當孩子們的阿公，因此阿德認為茂伯出於對晚輩的關愛，所以同意妻子的提議。
沒想到小麗與茂伯卻發生婚外情，做愛上百次，甚至小麗還傳訊息給茂伯「以後愛愛的時候，可以確實用沐浴乳洗乾淨嗎？除了享受愛愛過程，你也要愛護我的身體」，私下不倫時間長達4年之久。
小麗與茂伯婚外情被先生得知後，小麗也坦承一切，還跟茂伯生下了小兒子，但小麗向法官喊冤，她是被茂伯性侵，且去年9月就向阿德坦白，阿德當時也原諒了她，所以阿德不可以再向她提告侵害配偶權賠償。小麗更稱，她是因為被茂伯強姦，心靈受創，因此罹患斯德哥爾摩症候群，才會愛上茂伯。
茂伯也坦承知道小麗是人妻、雙方性交上百次還生下一子，但他否認侵害阿德的配偶權，他主張因為通姦除罪化，性自主決定權顯然優先於配偶權，且阿德並沒有真意向小麗求償，而是因阿德要求他支付兒子的撫養費不成，才會透過訴訟要求他負起全部賠償責任。
茂伯也認為，小麗與阿德長期分隔兩地，阿德放任小麗一人在台南獨自育兒、工作，使小麗心力交瘁，才因而對他產生依賴及感情，可見阿德與小麗間的婚姻關係惡化並非他介入所致。
法官對小麗稱遭強姦調查發現，小麗自稱從2018年到2021年間，茂伯分別在汽車旅館、高鐵橋下、停車場及家中強姦她，4年性交224次，但因害怕失去工作及異樣眼光，且欠茂伯錢，所以最初抵抗幾次無效後就放棄抵抗。但法官認為小麗若是被性侵，又為何不離職，反而頻繁與茂伯性交，足跡遍布各處，且沒有提出罹患斯德哥爾摩症候群的診斷證明書，與常情有違。
法官查閱通訊紀錄，發現小麗多次傳「愛你」的貼圖給茂伯，甚至婚外情曝光後，小麗還傳訊息給阿德稱「沒有阿公，我的世界就毀滅了」、「阿公就是比你們都還重要」、「就是看到阿公我會很開心，阿公消失我會很生氣難過」、「講的更白話一些，我覺得我可能真的愛上阿公」。
法官認為，被告的小麗與茂伯共同操弄阿德，小麗甚至在阿德知道她婚外情後，還多次向阿德透露對茂伯的感情，甚至不惜拋棄與阿德的家庭，對阿德精神折磨甚深，更謊稱是被茂伯性侵、罹患斯德哥爾摩症候群，都是為侵害配偶權的行為尋找合理藉口，並藉此博取阿德同情，認定小麗與茂伯侵害阿德配偶權情節嚴重，應連帶賠償100萬元精神撫慰金。
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