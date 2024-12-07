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約河堤看夜景竟伸鹹豬手襲胸 色男挨告判賠
新北市李姓男子今年5月底騎機車載剛認識年輕女子至河堤看夜景，趁機伸出鹹豬手襲胸，女子受到驚嚇急忙離開，向巡視路過的保全員求助，才逃出魔掌並報警提告，新北地院日前依性騷擾防治法判處拘役35日，得易科罰金3萬5000元，可上訴。
判決指出，李姓男子今年5月29日凌晨1時許，在新北市三重區正義北路見年輕女子獨自一人坐在超商外面，上前攀談後，以邀看夜景為由，騎機車載至五股區疏洪八路的五股壘球場，趁2人同坐觀眾席時，李男脫下外套披其身上，便用手勾其肩膀，乘機撫摸其胸部。
受害女子被李男突如其來的動作嚇到，連忙出手將人推開，快步離開壘球場並徒步行走於自行車道上，李男見狀立即騎機車跟隨其後，受害女子見有保全員騎車巡邏至該處，急忙上前攔車求助送返家後至警局報案。
法官認為李男與受害女子素昧平生，未尊重其身體自主權利及人格尊嚴，強行性騷擾行為得逞，讓受害女子身心受創，考量李男事後坦承犯行，且已與受害女子調解成立，日前依性騷擾防治法判處拘役35日，得易科罰金3萬5000元，仍可上訴。
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