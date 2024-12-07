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台南男偷拍與女友性愛影像還調鏡頭 騷擾女方要求撤告...下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

趙姓男子前年底在台南住處與女友享受魚水之歡時，未經同意偷拍，隔天女友蒐證提告，因影像內可見他伸手調整鏡頭，一審認他犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪處拘役50日，然而偵查中他不斷騷擾女方要求撤告外，女方擔心遭報復而離職，檢方上訴，二審改判3月。

檢方起訴，趙與女方前為情侶。前年12月31日中午12時許在住處房間內，未經告知或徵得其同意，以手機竊錄兩人合意性行為過程。女方隔天發現手機內影像，具狀向檢方提告。偵查中，趙否認偷拍，但因女方蒐證影像中，可見他有伸手調整鏡頭情形，顯見該影像他所偷拍。

一審念他犯後在審理時坦承犯行，表示悔意，態度尚佳，於竊錄行為翌日即為女方發現，且無事證顯示他是基於散布或其他不法目的而竊錄，兼衡他並無任何前科等一切情狀，處拘役50日，可易科罰金。

檢方不服上訴，認趙於偵查中不斷否認犯行，且在偵查期間，趙數次聯絡女方，要求她給予回應，經檢察官告知勿再與女方接觸後，趙仍透過電話及通訊軟體多次騷擾女方，甚至透過周遭親友聯繫，造成女方二度傷害。

檢方指出，女方擔心趙至其住所及工作場所進行報復，因而離職，日常生活也備受壓力，內心飽受煎熬，精神上幾乎瀕臨崩潰，嚴重影響告訴人生活及工作。趙犯後並未真心悔改，犯後態度不佳，後於審理中自知難逃法網，才改口坦承犯行。

台南地院合議庭認為，趙於偵查期間，仍親自或透過親友數次聯絡女方，要求女方給予回應、撤告，並傳達負面及情緒性字眼訊息給女方等節，並有其對話截圖可考，堪認趙犯後態度非佳，原審漏未審酌其量刑基礎，因而撤銷，改判3月，可易科罰金，不得上訴。

檢方偵查中，趙男否認偷拍，但因女方蒐證影像中，可見他有伸手調整鏡頭情形，顯見該影像他所偷拍。示意圖／ingimage
檢方偵查中，趙男否認偷拍，但因女方蒐證影像中，可見他有伸手調整鏡頭情形，顯見該影像他所偷拍。示意圖／ingimage

偷拍 女友 提告

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