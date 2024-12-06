基隆副分局長偷情10年！糾小三開店還找工友兼職 下場出爐

基隆市警第一分局前副分局長劉舜賢外遇張女10年，兩人還在台大校園附近開早午餐店，由劉的三姊擔任商業登記負責人，劉出資635萬元，有盈餘則提撥10%作公積金、5%員工福利金、分配35%給張女、劉則分得半數，更離譜是還請分局女工友上班時間去「打工」。內政部將劉移送懲戒，懲戒法院判休職，期間1年。

已婚的劉舜賢現為基市警局法制科秘書，擔任警職31年，與張姓女子因交友軟體結識，2014年底至2024年3月25日間發生不正常感情，並從2023年6月共同開設了早午餐店，劉全額出資635萬元，張女則「勞力」，約定2人各占出資總額50%。

劉舜賢不僅出軌，時任第一分局時常利用上班時段前往自家餐廳，2023年9月至11月間多次請分局凌姓女工友到餐廳打工。經調查，光是監視器畫面未遭覆蓋的2024年4月9日至23日間，劉就有8次曠職外出，其中有6次是前往餐廳，合計曠職達4日。張女接受基市警局訪談時，也說劉就是餐廳老闆，負責購買食材、發放薪資、協助收銀、處理保險和稅金。

凌姓女工友也說，劉舜賢因為是直屬主管，礙於人情和長官壓力，曾到餐廳打工3個月。基市警局考績委員會從劉與張女的LINE對話紀錄「妳的主動辭職已經獲准」等內容認定劉經營商業，決議記他1大過懲處。內政部認為劉違反公務員服務法事證明確，嚴重損害政府信譽，有公務員懲戒法「怠於執行職務」、「非執行職務之違法」情事，移請懲戒法院審理。

劉舜賢表示和張女交往10年，因害怕對方爆料「而順其意」，他沒有經營餐廳的打算，因此請三姊當負責人，張女擔任店長。劉還抱怨張女當店長時「虧損連連」，害他負債累累，後來他向石姓妻子道歉並取得原諒，妻子接手經營，盈虧才打平。

對於請凌姓女工友到餐廳幫忙，劉舜賢說是因多名員工和張姓女友不合而遭辭退，張女要求他找人，他才請凌女幫忙。

劉舜賢坦承與張女的不正常感情交往，他說違反警察風紀深感悔悟，但對被指「違法經營商業」則無犯意，請求不受懲戒或輕懲。

懲戒法院認為劉舜賢違反公務員服務法規定，除了損害公務員及政府信譽，也擅離職守、經營商業，他身為副分局長，位高權重，卻接連違法，又與第三者交往10年，讓大家以為公務員男女關係複雜、曠職營商、紀律敗壞，有懲誡必要。