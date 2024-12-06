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愛上國小女學生 補習班老師「把持不住出手3次」遭起訴
北部一名補習班老師廖姓男子涉與國小女學生交往，大談師生戀，自稱「把持不住」，多次約女學生到家中親吻、撫摸強制猥褻等逞，直到女學生母親發現戀情，廖男還不罷手，繼續交往而遭提告。台北地檢署偵結，依對未成年猥褻等3罪嫌起訴廖男。
檢方調查，35歲廖姓男子是補習班老師，在北部一家補習班工作，竟看上補習班年僅12、13歲的女學生，兩人年齡相差20多歲。廖男涉利用女學生心智未成熟且對老師的崇拜，秘密談起師生戀，廖男帶女學生回家，至少三次對其擁抱、親吻、撫摸猥褻得逞，但並未發生性行為。
全案直到女學生母親發現女兒談戀愛，且對象竟是補習班老師，立即阻止廖男靠近女兒，廖男仍不罷手，女學生母親提告揪出狼師。廖男認罪，供稱自己和女學生談戀愛，是兩情相悅交往，曾多次找女學生到住家，但他「把持不住」擁抱、親吻、撫摸女學生。台北地檢署偵結，依對未滿14歲少女猥褻罪嫌共3罪起訴。
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