愛上國小女學生 補習班老師「把持不住出手3次」遭起訴

北部一名補習班老師廖姓男子涉與國小女學生交往，大談師生戀，自稱「把持不住」，多次約女學生到家中親吻、撫摸強制猥褻等逞，直到女學生母親發現戀情，廖男還不罷手，繼續交往而遭提告。台北地檢署偵結，依對未成年猥褻等3罪嫌起訴廖男。

檢方調查，35歲廖姓男子是補習班老師，在北部一家補習班工作，竟看上補習班年僅12、13歲的女學生，兩人年齡相差20多歲。廖男涉利用女學生心智未成熟且對老師的崇拜，秘密談起師生戀，廖男帶女學生回家，至少三次對其擁抱、親吻、撫摸猥褻得逞，但並未發生性行為。