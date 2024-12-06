趁女友喝醉找網友一起3P 高雄惡狼下場慘了
高雄吳姓男子趁同居女友醉酒不省人事，竟找來網友玩「3P」多人性愛遊戲，後來女友在他的手機訊息，得悉找人硬上她，憤而報警。高雄地方法院依乘機性交罪， 判吳男徒刑4年。
判決指出，去年2月底，吳姓男子與女友在住處喝酒，吳見女友已酒醉不省人事，竟利用通訊軟體，找來姓名不詳的男網友到住處，約多人性交，當網友到住處時，吳已將女友的衣服脫去，任由網友對女友上下其手，性侵得逞。
直到3個月後，吳的女友在他的手機，發現有陌生人傳訊紀錄，說「今天謝謝、很舒服、大嫂後面有醒來嗎」。女友後來回想當天曾被陌生人「摸來摸去」，傳訊質問吳當天發生的事，吳一再為「已經做了那些破事」道歉，但稱只是讓網友看女友的裸體，並稱對方未成事，他看得厭惡便把網友趕走。
法官審酌事證後，表示男網友若是悻然離去，事後應是抱怨，不會反而向吳男道謝並稱「舒服」，認為吳男趁女友酒醉不能抗拒，擅脫女友衣物，並邀陌生男子侵害女友，違反女友的性自主權，並對女友造成嚴重身心傷害，考量犯罪情節及手段均屬嚴重，因此依乘機性交罪，判吳男4年徒刑。
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