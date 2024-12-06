快訊

愛到飛蛾撲火！「這些星座」一生轟轟烈烈…瓊瑤、中山美穗星座都上榜

快訊／日本女星中山美穗過世…倒臥家中浴室亡 享年54歲

專訪張艾嘉：曾一天吃十幾顆藥 直到學會用減法過日子

趁女友喝醉找網友一起3P 高雄惡狼下場慘了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄吳姓男子趁同居女友醉酒不省人事，竟找來網友玩「3P」多人性愛遊戲，後來女友在他的手機訊息，得悉找人硬上她，憤而報警。高雄地方法院依乘機性交罪， 判吳男徒刑4年。

判決指出，去年2月底，吳姓男子與女友在住處喝酒，吳見女友已酒醉不省人事，竟利用通訊軟體，找來姓名不詳的男網友到住處，約多人性交，當網友到住處時，吳已將女友的衣服脫去，任由網友對女友上下其手，性侵得逞。

直到3個月後，吳的女友在他的手機，發現有陌生人傳訊紀錄，說「今天謝謝、很舒服、大嫂後面有醒來嗎」。女友後來回想當天曾被陌生人「摸來摸去」，傳訊質問吳當天發生的事，吳一再為「已經做了那些破事」道歉，但稱只是讓網友看女友的裸體，並稱對方未成事，他看得厭惡便把網友趕走。

法官審酌事證後，表示男網友若是悻然離去，事後應是抱怨，不會反而向吳男道謝並稱「舒服」，認為吳男趁女友酒醉不能抗拒，擅脫女友衣物，並邀陌生男子侵害女友，違反女友的性自主權，並對女友造成嚴重身心傷害，考量犯罪情節及手段均屬嚴重，因此依乘機性交罪，判吳男4年徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳姓男子趁女友喝醉，竟找來網友一起玩3P，法官判他4年徒刑。圖／本報資料照片
吳姓男子趁女友喝醉，竟找來網友一起玩3P，法官判他4年徒刑。圖／本報資料照片

多人 女友

延伸閱讀

福爾摩沙馬戲團高雄巡演 首場明晚岡山登場

棍打、割舌、戳喉嚨...家暴男虐待同居女友2男童 判刑14個月

德昌前經理給女友近900萬美元訂單 判囚54月

涉洩密偵查員女友車禍離世 刑事局人士：她幫助警方很多很多

相關新聞

趁女友喝醉找網友一起3P 高雄惡狼下場慘了

高雄吳姓男子趁同居女友醉酒不省人事，竟找來網友玩「3P」多人性愛遊戲，後來女友在他的手機訊息，得悉找人硬上她，憤而報警。...

空軍少校偷吃人妻 不甩長官告誡...記1大過還要賠40萬

空軍航發中心張姓少校和已婚嚴姓女子發生婚外情，張不顧遭檢舉被長官告誡，仍和嚴出遊拍下嘟嘴、頭靠頭親密照，嚴的先生發現提告...

台北看守所驚傳男男性霸凌…2收容人筷子玩弄被害人 強制猥褻起訴

矯正署台北看守所驚傳男男性霸凌，一名蕭姓及陳姓收容人去年12月15日晚間7時許，先由蕭男架住被害人，陳男脫去其褲，以筷子...

鍾沛君向朱學恒求償500萬今開庭辯論 法院訂12月31日宣判

名嘴朱學恒涉強吻台北市議員鍾沛君，台灣高等法院上月14日依強制猥褻罪判他有期判刑11月，鍾女另向朱求償500萬元，台北地...

真心話大冒險輸了「被罰性交」！男帶女到酒店廁所照做 下場慘了

遊戲不要亂玩！台灣1名卓姓男子，與在交友App認的15歲少女及友人到酒店玩「真心話大冒險（Truth or Dare）」，因玩輸遊戲被罰與少女到廁所性交。卓男照做，卻要承擔嚴重後果，下場慘了。

他把小妹的國中同齡閨密吃了 對方媽氣炸後果曝光

桃園陳姓男子由於就讀國中的小妹經常帶閨密回家，雙方因此認識並來電，進一步交往成為情侶，去年8月間某日趁小女友雙親外出，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。