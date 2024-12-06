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空軍少校偷吃人妻 不甩長官告誡...記1大過還要賠40萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

空軍航發中心張姓少校和已婚嚴姓女子發生婚外情，張不顧遭檢舉被長官告誡，仍和嚴出遊拍下嘟嘴、頭靠頭親密照，嚴的先生發現提告求償100萬元；法院查，空軍司令部認定張不當男女關係記他1大過，認定2人侵害配偶權，判應給付嚴夫40萬元，可上訴。

嚴的先生控訴，張男明知嚴女已婚有小孩，仍介入他們家庭和嚴交往、幽會，還傳LINE互訴愛慕思念之情，妻子會以出差名義騙他，實則和張男出遊，他發現2人不倫後大為震驚無法接受，控訴2人踐踏他尊嚴，釀美滿婚姻幻滅，對2人求償100萬元。

張男、嚴女抗辯稱，嚴夫提出的影片、照片，僅有他們2人在公開場合外泡咖啡，也無任何言語，沒有逾越一般男女社交分際舉措，另有2人嘟嘴合照，但也是拍照故意裝可愛樣，至於搭肩、彼此頭相貼等身體接觸，也常見於交情深厚好友間，未達親暱、恩愛或放閃程度，主張駁回。

台中地院查，張男是職業軍人，依航發中心今年6月28日函，認定張涉及不當男女關係，已違反「國軍軍風紀維護實施規定」，經懲戒評議會記載張與已婚民女交往，查證屬實，予以記1大過。另空軍司令督察室也函文稱，單位中校已嚴正告知張避免和已婚的嚴女單獨相約。

法院指出，根據嚴夫提出照片，可見2人有出遊，且經函詢空軍司令部、航發中心，關於張是否因和嚴女交往而遭檢舉、懲處，空軍司令部也函覆稱，張姓少校與已婚嚴女不當男女關係，經單位告誡，個人卻未能謹守份際，因而記1大過。

法院發現，張無視長官告誡，仍繼續和嚴女交往、出遊，之後才被記1大過，可見他事前就已知嚴女已婚身分，審酌侵害程度、雙方財產等一切情狀，判張男、嚴女應給付嚴夫40萬元。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

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