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台北看守所驚傳男男性霸凌…2收容人筷子玩弄被害人 強制猥褻起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

矯正署台北看守所驚傳男男性霸凌，一名蕭姓及陳姓收容人去年12月15日晚間7時許，先由蕭男架住被害人，陳男脫去其褲，以筷子玩弄被害人生殖器；蕭男接著又在同日晚間9時許，掏出自己生殖器將被害人逼迫至牆角，強迫被害人觀看自己玩鳥。新北地檢署依強制猥褻將蕭、陳2人起訴。

檢方調查，蕭、陳2人於去年12月間，與被害人同時收容在信三舍某舍房，所方事後自舍房內監視器畫面發現上情，主動介入調查，並將2人函送法辦。但2人到案後，即便被害人指證歷歷，同舍房游姓收容人也證稱目擊全部事發經過。蕭、陳仍否認強制猥褻犯行。

檢察官斥責蕭、陳2人，原本就有多項前科，足見品行欠端，在服刑期間不但未虛心向善，還持強凌弱，以強暴方式欺凌弱小舍友，犯後猶砌詞狡辯態度惡劣，因此向法院建請從重量刑。

矯正署台北看守所驚傳男男性霸凌，一名蕭姓及陳姓收容人遭新北地檢署依強制猥褻罪起訴。圖／聯合報系資料照片
矯正署台北看守所驚傳男男性霸凌，一名蕭姓及陳姓收容人遭新北地檢署依強制猥褻罪起訴。圖／聯合報系資料照片

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