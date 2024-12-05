鍾沛君向朱學恒求償500萬今開庭辯論 法院訂12月31日宣判

名嘴朱學恒涉強吻台北市議員鍾沛君，台灣高等法院上月14日依強制猥褻罪判他有期判刑11月，鍾女另向朱求償500萬元，台北地院今開庭採不公開審，稍早辯論終結，全案訂12月31日上午宣判。

朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君。

朱從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女的肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避；後來，朱回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞

台北地院一審認為，朱學恒犯後毫無悔悟，並欠缺性別平權意識，判朱有期徒刑1年2月，朱提上訴。

高院二審認為，朱雖改變先前不認罪的態度，對於檢察官起訴的犯罪事實改口坦承犯行，但在一審期間，在公開談話節目中談論政治話題時提及鍾女，犯後態度難認良好，改判有期徒刑11月，不宣告緩刑。

朱學恒在得知二審判決後在臉書發文表示「本人坦然接受本案判決結果，深自反省懺悔。並不會再上訴消耗司法資源」。