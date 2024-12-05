真心話大冒險輸了「被罰性交」！男帶女到酒店廁所照做 下場慘了

台灣1名卓姓男子，與在交友App認的15歲少女及友人到酒店玩「真心話大冒險」，因玩輸遊戲被罰與少女到廁所性交。卓男照做，卻要承擔嚴重後果，下場慘了。示意圖。圖／AI生成 遊戲不要亂玩！台灣1名卓姓男子，與在交友App認的15歲少女及友人到酒店玩「真心話大冒險（Truth or Dare）」，因玩輸遊戲被罰與少女到廁所性交。卓男照做，卻要承擔嚴重後果，下場慘了。

男生玩輸遊戲被罰與少女性交

綜合台灣媒體報導，事發2023年5月，居於台南市的卓男，與透過交友App認識的少女「小美（化名）」及另外2名友人，相約到台南1間酒店開房玩「真心話大冒險（Truth or Dare）」遊戲。

卓男與「小美」一組，2名友人一組，其間卓男與「小美」玩輸遊戲，2人被罰到廁所發生性行為。詎料卓男真的照做帶「小美」進入廁所性交。

男生罪成囚5個月

事件曝光後，卓男被控「與14歲以上未滿16歲者性交罪」受審。台南地院指出，卓男明知女方為14歲以上未滿16歲少女，思慮尚欠成熟，並無完足性自主能力，卻為滿足一己私欲與女方性交，對女方身心人格發展造成不良影響，但鑑於卓男犯案後坦承罪行，認為是一時衝動造成錯誤，判處有期徒刑5個月。全案可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》