他把小妹的國中同齡閨密吃了 對方媽氣炸後果曝光

從事服務業的21歲陳姓男子，去年與仍就讀國中的幼妹的好閨密交往並上床挨告，桃園地院依對於未滿16歲女子性交罪，將他判徒刑2月，不得易科罰金，可上訴。示意圖／AI生成 桃園陳姓男子由於就讀國中的小妹經常帶閨密回家，雙方因此認識並來電，進一步交往成為情侶，去年8月間某日趁小女友雙親外出，兩人偷偷在香窩滾床單，後遭她媽媽發現氣炸提告，桃園地院依對於未滿16歲女子性交罪，判2月，不得易科罰金，可上訴。

犯罪事實指出，21歲陳姓男子與小妹國中女閨密因故認識成為情侶，明知小女友是14歲以上未滿16歲女子，竟基於對未滿16歲女子為性交的犯意，於2023年8月26日凌晨0點，在小女友位於桃園市中壢區住所，發生性行為1次。後經小女友母親經由雙方LINE對話，察覺有異，氣得向桃園市警局婦幼警察隊報警究辦。

陳男於警詢及偵查中坦承不諱，還有小女友及陳男幼妹分別於警詢時及偵查中證述的情節相符，並有陳男與小女友間通訊軟體LINE對話紀錄截圖、小女友的個人基本資料查詢結果單等在卷可稽，被告陳男犯行應堪認定。法院進行準備程序庭時，被告陳男自白犯罪，合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑。