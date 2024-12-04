影／女模遭跟騷報案！新北承辦警成加害人 摟腰性騷挨告稱「打招呼」

新北市1名女模特兒去年向新莊警分局報案遭人跟蹤騷擾，沒想到受理案件的23歲年輕警員，日前看見女模路過派出所，竟追上前張開雙手去觸碰對方身體，遭指控由後方摟腰並提告性騷擾，警方已函送地檢署偵辦。

新北市1名女模特兒去年向新莊警分局報案遭人跟蹤騷擾，沒想到受理案件的23歲年輕警員，日前看見女模路過派出所，竟追上前張開雙手去觸碰對方身體，遭指控由後方摟腰並提告性騷擾。記者林昭彰／翻攝

該名年約30歲的女模，今天在Threads指控遭警員侵犯，而且還是之前承辦她被跟騷案件的員警，卻變成加害人，知法犯法，更加惡劣。她指責對方：因無法克制自己對路過的女性衝動，將造成「人生永久汙點」、「你的行為跟那些變態沒有兩樣」。

據了解，女模去年到福營派出所提告跟蹤騷擾防制法，由23歲葉姓警員受理報案。後來葉姓警員曾騎機車在路上遇見女模，竟以騎車衝上前假裝要撞人的方式打招呼，引起不滿。

上個月15日清晨7時40分左右，女模走路經過福營派出所準備去捷運站搭車上班，葉姓警員認出她，竟又張開雙手小跑步追上前去觸碰對方腰部，遭指控由後方摟腰，隔日女模即向新莊警分局提出性騷擾申訴及告訴。

新莊警分局指出，案經督察組調查，葉姓警員當時並非服勤時段，聲稱穿著便衣追上前伸手拍女模腰部，是想要打招呼，造成對方感到不舒服，深感懊悔並懇求原諒，曾委由父親與對方律師商談，但和解不成。