快訊

曾陪瓊瑤最後公開露面…古巨基尚不知噩耗 妻揭不敢說原因

86歲瓊瑤陳屍住家…初步相驗結果出爐！檢警將遺體發還家屬

駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

影／女模遭跟騷報案！新北承辦警成加害人 摟腰性騷挨告稱「打招呼」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名女模特兒去年向新莊警分局報案遭人跟蹤騷擾，沒想到受理案件的23歲年輕警員，日前看見女模路過派出所，竟追上前張開雙手去觸碰對方身體，遭指控由後方摟腰並提告性騷擾，警方已函送地檢署偵辦。

新北市1名女模特兒去年向新莊警分局報案遭人跟蹤騷擾，沒想到受理案件的23歲年輕警員，日前看見女模路過派出所，竟追上前張開雙手去觸碰對方身體，遭指控由後方摟腰並提告性騷擾。記者林昭彰／翻攝
新北市1名女模特兒去年向新莊警分局報案遭人跟蹤騷擾，沒想到受理案件的23歲年輕警員，日前看見女模路過派出所，竟追上前張開雙手去觸碰對方身體，遭指控由後方摟腰並提告性騷擾。記者林昭彰／翻攝

該名年約30歲的女模，今天在Threads指控遭警員侵犯，而且還是之前承辦她被跟騷案件的員警，卻變成加害人，知法犯法，更加惡劣。她指責對方：因無法克制自己對路過的女性衝動，將造成「人生永久汙點」、「你的行為跟那些變態沒有兩樣」。

據了解，女模去年到福營派出所提告跟蹤騷擾防制法，由23歲葉姓警員受理報案。後來葉姓警員曾騎機車在路上遇見女模，竟以騎車衝上前假裝要撞人的方式打招呼，引起不滿。

上個月15日清晨7時40分左右，女模走路經過福營派出所準備去捷運站搭車上班，葉姓警員認出她，竟又張開雙手小跑步追上前去觸碰對方腰部，遭指控由後方摟腰，隔日女模即向新莊警分局提出性騷擾申訴及告訴。

新莊警分局指出，案經督察組調查，葉姓警員當時並非服勤時段，聲稱穿著便衣追上前伸手拍女模腰部，是想要打招呼，造成對方感到不舒服，深感懊悔並懇求原諒，曾委由父親與對方律師商談，但和解不成。

新莊警分局隨即將葉姓警員調整服務單位，秉持不庇縱、不護短的立場主動查處，性騷擾申訴已於11月18日函報新北市警察局婦幼隊辦理審議，另涉刑事部分於11月22日函送新北地檢署偵辦。

女模特兒今天在Threads指控遭警員性騷擾，而且還是之前承辦她被跟騷案件的警員，卻變成加害人，知法犯法，更加惡劣。圖／翻攝當事人Threads
女模特兒今天在Threads指控遭警員性騷擾，而且還是之前承辦她被跟騷案件的警員，卻變成加害人，知法犯法，更加惡劣。圖／翻攝當事人Threads
女模特兒今天在Threads指控遭警員性騷擾，而且還是之前承辦她被跟騷案件的警員，卻變成加害人，知法犯法，更加惡劣。圖／翻攝當事人Threads
女模特兒今天在Threads指控遭警員性騷擾，而且還是之前承辦她被跟騷案件的警員，卻變成加害人，知法犯法，更加惡劣。圖／翻攝當事人Threads

性騷擾 警察 跟蹤騷擾

延伸閱讀

新北十二股圳木棧道護欄腐朽 樹林公所拚2年內全面升級

新北社區照顧關懷據點20年 成果展7日登場還能抽機票

推廣庶民美食 新北經發局2025年將推黑白切、油飯節活動

南市某高中主任遭爆性騷女學生 當事人已解聘終身不任用

相關新聞

影／女模遭跟騷報案！新北承辦警成加害人 摟腰性騷挨告稱「打招呼」

新北市1名女模特兒去年向新莊警分局報案遭人跟蹤騷擾，沒想到受理案件的23歲年輕警員，日前看見女模路過派出所，竟追上前張開...

南市某高中主任遭爆性騷女學生 當事人已解聘終身不任用

台南市某高中學務主任去年遭控，多年前傳訊息騷擾任教補習班班上女學生，甚至曾開車觸碰私密部位，至少有4人控訴，後續調查結果...

陸官學長逼大一學弟提供性服務 他悍拒通報校方拆穿假面具

就讀陸軍官校的大一新生借住大四學長租屋處，卻遭學長強吻、猥褻，學弟忍了幾天決定「不想害其他同學又遭受這樣的對待」，向校方...

空軍軍官酒後跑進男部屬寢室 熊抱脫褲強制性交判3年10月

空軍江姓中尉去年5月底深夜酒後跑進男部屬寢室，自後環抱對方還出手伸入褲子內搓弄下體遭阻止，仍強行脫下其褲子口交且要求對方...

職棒前球員陳凱倫逼口交「一次就好」判1年半 隊友妻子獲補償25萬

職棒前球員陳凱倫2021年酒後逼隊友妻口交，案經上訴最高法院維持二審見解判刑1年6月，陳今年4月入監，犯罪被害人補償審議...

彰化Me too 女學生揭補教狼師10年前惡行 法院今判刑1年

彰化縣一名補習班教師10年前擔任某國中國文科代課老師，涉嫌猥褻一名女學生並要求隔著內褲撫摸他的性器官為他「打手槍」助興；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。