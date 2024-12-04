南市某高中主任遭爆性騷女學生 當事人已解聘終身不任用

台南市某高中學務主任去年遭控，多年前傳訊息騷擾任教補習班班上女學生，甚至曾開車觸碰私密部位，至少有4人控訴，後續調查結果引發關注。該校今指出，案發後已報請教育部，經教評會調查完成，在今年8月走完程序，當事人已遭解聘，且終身不得聘用。

據了解，人本基金會接到被害人投訴，該主任原在某高中任教，專長是數學，2013年至2018年曾在嘉義、新營及台南市區遊走某補習班。由於教學生動風趣，學生對他印象良好，有些受害者現在已結婚生子，但心理嚴重創傷過不去，才決定站出來控訴。

而該主任三年前回到該高中任教，後擔任學務主任，甚至去年還報名高中校長遴選，醜聞曝光後，校方已要求請假接受調查。有讀者向本報投訴，外界都不清楚相關單位針對此案處置後續作為，最擔心是還隱藏在教育界，應該要設法防止類似醜聞重演。

對此，該校今天指出，事件爆發後學校啟動相關調查機制，同時通報教育部，經調查後屬實除依法送辦，也已在今年8月走完程序；當事人確定解聘，且終身不得任用，相關資料也會依法通報讓各校清楚掌握，據知，當事人過程中並未申訴，