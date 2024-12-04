陸官學長逼大一學弟提供性服務 他悍拒通報校方拆穿假面具

就讀陸軍官校的大一新生借住大四學長租屋處，卻遭學長強吻、猥褻，學弟忍了幾天決定「不想害其他同學又遭受這樣的對待」，向校方反映後提告，高雄地院審理後，學長被依強制猥褻罪判刑8月。可上訴。

判決指出，去年1月15日凌晨，學弟和學長等人參加寒訓後，一起到小吃店聚餐，聚餐結束後學長認為時間晚了，建議學弟到他租屋處住一晚，隔天再回去屏東，學弟採納學長建議，便與學長一起回家。

但兩人準備入睡時，學長卻開始撫摸學弟，不僅強吻學弟，還要求對方幫他手淫，學弟不從，學長又稱另名學弟也曾做過，企圖說服學弟幫他服務，所幸學弟堅持不從，學長見學弟不配合，負氣離開房間。

隔天早上，學弟找上另名同學查證，果真發現另名同學也曾被學長逼迫提供性服務，兩人擔心學長在校人脈，決定暫時隱忍下來，事隔幾天後，學弟仍決定鼓起勇氣，向校方反映拆穿學長的假面具。

學弟直言，「如果我再不上報，連上如果又有第三個、第四個甚至第五個新生怎麼辦，不想害其他同學又遭受這樣的對待，這件事到我這裡結束就好」。

校方獲報後展開調查，並把涉嫌猥褻的學長移交憲兵隊偵辦，高雄地方法院審理時，學長否認侵犯學弟，辯稱兩人是在嘻笑打鬧，也未逼對方幫他手淫。