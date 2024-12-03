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台中國小生遭警帶回 少年法庭：師無意追究、生已道歉 裁定不付審理

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空軍軍官酒後跑進男部屬寢室 熊抱脫褲強制性交判3年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

空軍江姓中尉去年5月底深夜酒後跑進男部屬寢室，自後環抱對方還出手伸入褲子內搓弄下體遭阻止，仍強行脫下其褲子口交且要求對方為他口交遭拒，卻又出手搓弄雙方下體而被訴強制性交，他矢口否認，部屬身心受創，迄今要開燈睡覺，法官認江現役軍人犯強制性交罪處3年10月。

案發後，江於去年8月間退伍。他矢口否認強制性交，辯稱他過去看對方睡了沒有，想說去鬧對方，他打開門對方還沒有睡且在床上玩手機，他爬上去後抱著對方，他有點醉意就睡著了，後來他醒來就離開回到寢室。他說，隔天被通知他打開軟體才知道有傳訊息這些對話，不想造成誤會所以將「愛你」收回。

被害人說，這件事不是第1次，以前對方也有到他寢室擁抱他，可是沒有碰到生殖器，這樣的情況有3次，但前面2次沒有用手碰觸他的下體。隔天他向母親說這件事，是傳訊息跟她說的，提到「那位長官又來了」。事後向士官長回報，把整個過程都跟他說，「我當下很慌張，很驚嚇」。

他說，他也不敢跟他女朋友講全部的事情，因為女朋友會生氣，只敢跟她說長官進來抱他的事情。

被害人母親說，兒子那陣子心情不是很好，她有問兒子，兒子說不想在部隊當兵，覺得部隊很恐怖、沒有他想像中的單純。她想說兒子在部隊會不會被霸凌，所以問他有沒有被欺負，兒子才說出此事。她說，兒子事發後到現在說他不想當兵了，現在都回家睡覺，晚上不敢留在部隊睡覺。

面對江的律師提到被害人既於翌日向部隊長官表示遭江對其口交，被害人並未向部隊長官表示可至醫院採集生殖器上所留下DNA

被害人說，他不知道如何保留證據，他跟部隊長官反應這件事情後，他們沒有問過他要採集身上留存的生物跡證，事發後到隔天向士官長反應，他有用水清洗身體。

台南地院認為，縱使被害人事後曾清洗身體、不知或未能即時至醫療院所採集身上可能留存跡證做DNA比對，但本案事證已明，且性侵害案件也非只能以DNA鑑驗報告作為佐證。

台南地院審酌，江對於被害人強制性交犯行，造成其性自主權遭受侵害，使被害人身心受創，迄今除了留守，不敢留在部隊睡覺，且要開燈睡覺。同時考量江犯後飾詞卸責，始終未能面對己過，也未能彌補其傷害，認他現役軍人犯強制性交罪處3年10月，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院指出，江男對於部屬強制性交犯行，造成其性自主權遭受侵害，身心受創。且江犯後飾詞卸責，始終未能面對己過，認他現役軍人犯強制性交罪處3年10月。圖／本報資料照
台南地院指出，江男對於部屬強制性交犯行，造成其性自主權遭受侵害，身心受創。且江犯後飾詞卸責，始終未能面對己過，認他現役軍人犯強制性交罪處3年10月。圖／本報資料照

DNA 性侵 空軍

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