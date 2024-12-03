職棒前球員陳凱倫逼口交「一次就好」判1年半 隊友妻子獲補償25萬

職棒前球員陳凱倫2021年酒後逼隊友妻口交，案經上訴最高法院維持二審見解判刑1年6月，陳今年4月入監，犯罪被害人補償審議委員會後續核發性侵害補償金25萬元。

事件源於，陳凱倫遭隊友妻子指控，2021年聚餐酒後稱「拜託一次就好」，露出下體逼隊友妻子口交，陳辯稱所為是強制猥褻而非強制性交，一審被判1年8月徒刑，二審考量陳有悔意且已和解，改判1年6月，最高法院審理後駁回上訴，全案定讞。

陳今年4月赴台北監獄入監服刑，犯罪被害人補償審議委員會也認定被害女子遭受第二級傷害，核發性侵害補償金25萬元。據悉，性侵害補償金分三級，第一級給付30萬至40萬元、第二級給付20萬至30萬元、第三級給付10萬至20萬元。

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