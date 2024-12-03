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台中國小生遭警帶回 少年法庭：師無意追究、生已道歉 裁定不付審理

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彰化Me too 女學生揭補教狼師10年前惡行 法院今判刑1年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名補習教師10年前擔任某國中國文科代課老師，涉嫌猥褻一名女學生並要求隔著內褲撫摸他的性器官為他「打手槍」助興；女生已長大，去年在臉書貼文揭露往事並報警。彰化地方法院審結，判處有期徒刑1年，緩刑兩年。可上訴。

彰化縣政府教育處表示，這名補教教師犯行相隔10年被女學生揭發，教育處仍將通知這名補教教師當時任教的國中召開性平會，調查犯行屬實，依規定撤銷他的教師執教資格。

判決書指出，這名補教教師2013年8月至2014年6月，在某國中擔任國文科代課老師一學年，2014年1月至6月間分別帶一名擔任國文小老師的國一女生在他車內擁抱、親吻、撫摸胸部；第一次給予香水、卡片獎勵，第三次以請吃飯嘉獎女學生成績優異為由猥褻之外，還要求女學生隔著內褲撫摸他的性器官，隨後他自行套弄性器官直至射精。

受害女生長大，去年6月在臉書貼文並報警。警詢、偵訊時，補教教師坦承不諱，警方調查雙方手機翻拍對話記錄、MESSENGER對話紀錄等證據及被害女生證詞，都與補教教師自白相符。補教教師犯行應堪認定，應依法論科。

彰化地院審酌這名補教教師不善盡為人師表之責，竟為滿足一己私慾，明知女學生未滿14歲，性自主觀念未臻成熟卻猥褻，對女學生身心發育及人格發展造成一定的不良影響，殊值譴責，惟念補教教師犯後終能坦承犯行，尚知悔悟，且與女學生達成調解。

又審酌補教教師因一時思慮欠周，偶罹刑典，知所悔悟，信其經此偵、審程序後，當知警惕戒慎而無再犯之虞，認對被告所宣告1年有期徒刑，以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，以啟自新。

彰化縣某補教教師在擔任國中代課老師期間涉嫌猥褻女學生，被彰化地方法院判處有期徒刑1年，緩刑兩年。記者簡慧珍／攝影
彰化縣某補教教師在擔任國中代課老師期間涉嫌猥褻女學生，被彰化地方法院判處有期徒刑1年，緩刑兩年。記者簡慧珍／攝影

彰化 教師 猥褻 補習

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