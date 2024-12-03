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傳播妹酒醉他撿屍回家性侵拍裸照 惡質酒客兩罪起訴
新北市泰山區一名林姓男子，今年2月初前往台北市中山區某豪華招待所消費，與一名傳播妹同桌飲酒、玩遊戲，以致傳播妹不到2小時便不勝酒力，醉倒失去意識，竟遭林男撿屍帶回泰山住處性侵，並以手機拍攝女方上半身及背部裸照。新北地檢署依乘機性交及妨害性隱私罪將林男起訴。
檢警調查，當天被害人近凌晨2時喝到酒醉斷片後，清晨6點35分驚醒時，已獨自身處林男住處浴室中，身上內衣被脫去，且雙腿套在內褲同一個褲管中，於是趕緊用手機向許姓幹部和林姓友人求救。
許、林2人接到電話，由於被害人不知自己身在何處，也不敢擅離浴室，因為林男不斷在門外呼喚，2人於是依照被害人手機內建的即時定位，趕赴林男住處將人救出。
林男到案後，否認性侵被害人，辯稱回到住處後雙方只在房內聊天，後來自己睡了一下，醒來時女方就只穿著內褲在床旁邊滑手機，2人並未發生性行為。但其辯詞很快被揭穿，檢察官根據被害人身上採集到的檢體，發現在內褲和陰道深部都驗出林男精液DNA，成為犯罪鐵證將他起訴。
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