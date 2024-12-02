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國中男狼師涉性侵14歲男學生 新北：已停聘並組調查小組

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北某國中何姓輔導男老師遭爆，以電話、訊息騷擾九年級14歲男學生，甚至強迫性侵得逞。新北教育局說，11月底知悉立即啟動通報調查，該師已停聘靜候調查，且不得應聘其他教職，若經調查屬實，最重將該師解聘並登載不適任人員通報及查詢系統，終身不得聘用。

有媒體披露，新北某國中何姓輔導老師因學生退出校隊，心情低落而介入輔導；家長控訴，該師今年9月起頻繁帶學生外出用餐、每月給數千元誘惑，甚至多次強壓性侵得逞，事後孩子試圖疏遠，該師開始訊息騷擾，讓學生心生恐懼，報警後將提告求償。

新北教育局說，學校11月底知悉後，立即通報啟動調查，將該師停聘靜候調查，不得應聘其他教職；同時教育局責成學校，依法組成調查小組，若經調查屬實，必嚴懲絕不寬貸，最重將該師解聘，並登載於教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統，終身不得聘用。

此外，針對該生，教育局督請請學校持續關懷，並提供輔導資源支持，優先照顧及穩定就學、生活及身心安定健康。

新北某國中何姓輔導男老師遭爆，以電話、訊息騷擾九年級14歲男學生，甚至強迫性侵得逞。示意圖／ingimage
新北某國中何姓輔導男老師遭爆，以電話、訊息騷擾九年級14歲男學生，甚至強迫性侵得逞。示意圖／ingimage

性侵 教育局 新北

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