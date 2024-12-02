遭名醫傳訊性騷 研究生已提告：校內討論老師會離題談性事

高雄醫學大學附設醫院專員蕭世槐，以出國訂房名義傳訊息給女研究生邀約同房，校方啟動性平會調查後，停聘蕭的講師職務，並要蕭自費接受心理諮商與輔導、上性別平等教育課程。女研究生說，處分「覺得太輕了」，蕭對女性騷擾的傳聞不斷，她擔心較無社會經驗的女學生，受迫於教授權勢壓迫，因此她選擇挺身而出，也已委請律師對蕭世槐提出民事損害求償。

高雄醫學大學表示，對於性別平等與學生安全問題高度重視，並始終秉持零容忍的態度來處理相關事宜。針對當事人所涉及的事件，學校第一時間根據相關規範啟動調查程序，停聘當事人，使其離開教育現場，調查後認定其行為構成性騷擾。

蕭世槐曾擔任雄醫學大學附設中和紀念醫院遠距健康照護中心主任、高雄市立大同醫院副院長、衛福部醫院評鑑委員，也是被性騷的女研究生的指導教授。

女研究生今天受訪表示，碩士生畢業的門檻之一就是要投稿，她與同學投稿韓國的研討會獲得錄取，蕭世槐帶她與另5名女學生一起出國，在行前會議討論時，「老師突然傳了一個訊息，要求我可以跟他同房」。她當下感到錯愕，「也不敢去了」機票買了，報名費也繳了，但因為她實在不敢去，只好退掉行程。

女研究生無奈說，不敢跟老師起衝突，「因為快畢業了」，這是最後一個畢業門檻，很擔心如果起衝突會不能畢業，蕭世槐是已婚人士，卻提出非常直接的邀約，她感到害怕，用最委婉的方式，默默地退團，之後她找學校商量換指導教授，學校發現是性平案件，通報性平會介入調查。

女研究生表示，在此事之前，蕭世槐就有類似的言語、行動，但蕭都不承認；蕭世槐是她的指導教授，她找蕭討論研究計畫時，蕭竟講到「與前女友的性事問題，非常露骨」，讓她不知如何答話。蕭還叮嚀她，出去後不要跟別人講，別人都會亂說話。

女研究生說，出國前要討論行程規劃時，蕭世槐自稱有機場貴賓室使用的權利，當著其他學妹面前問她「要不要跟我一起住宿」，還說「一起住可以，但不要被拍到，被說成老師帶女學生去開房間」，當下她為了能順利畢業，只好先忍住，只對蕭回了一句「你又不是什麼大明星」，之後就不想再說。