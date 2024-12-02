高醫大講師涉性騷被停聘 仍帶女學生出國發表論文

高雄醫學大學附設醫院專員蕭世槐，以帶團出國訂房的名義，傳訊息給女研究生「妳可以跟我擠一間」、「妳太美，我怕我忍不住」。蕭在接受性平會接受調查時，竟說女學生又笨又窮，要求同房，「是為了解決她的經濟問題」，甚至調查期間仍如期帶其他女學生出國參加研討會。

高醫大說，學生參加研討會多為自發性參加，學校不會「指派」教師參與、帶團，由於其餘學生表達仍想參與會議的意願，在不影響學生權益及基於教育的立場上，校方提醒學生注意自身安全，學生並未與當事人住同間飯店，也有部分家人同行，校方也有隨時追蹤學生的狀況。

蕭世槐今年9月還是高醫公共衛生系講師，因為傳訊息邀女學生出國同房的事件遭到性平會調查後，已被校方停聘。

被害女研究生今天出面受訪說，她在等待性平會調查結果出爐期間，發現高醫讓接受性平調查中的蕭世槐率領其他女學生，如期在10月份出發前往韓國開會，讓女研究生擔憂學校的性平會公信力，女學生向高醫校方反映，校方僅說「已將蕭停聘」。

女研究生說，學生來讀書，不見得就是窮的人，「就算我是窮的人，也不該讓你性騷擾」。性平會調查時，她鉅細靡遺地陳述細節，也在等待性平的報告結果，但性平會告訴她「需要一段時間」，因為要調查每個當事者，「等待過程中，我每天都很害怕在學校遇到」。