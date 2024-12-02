聽新聞
0:00 / 0:00
教保員陳羿漢涉猥褻幼童5罪起訴 檢查身體、玩遊戲亂摸下體
教保員陳羿漢在台北市松山區民生社區2家幼兒園，涉以檢查身體、玩遊戲等名義猥褻4名幼童，台北地檢署上月偵結，依對未滿14歲男女強制猥褻罪共5罪起訴，經移審台北地方法院裁定收押。
全案起源於，一名女童告知家長「我被老師亂摸」家長報警提告，陳羿漢在今年8月到案，坦承在北市2家幼兒園作案，伸出狼爪摸男童、女童下體私密處。
起訴指出，去年6至7月間，北市松山區某幼兒園老師請產假，陳羿漢擔任代理教保員2個月，期間利用午餐時間，在班級的工作櫃前「檢查身體」，涉脫掉1名男童褲子，掏出生殖器、撫摸猥褻得逞。
檢方調查，今年3月間，陳羿漢應聘另一家幼兒園為正職教保員，涉從今年3月至8月間，涉伸手至3名女童內褲內猥褻私密處，共計4次。
檢方指出，陳羿漢涉兩度猥褻同1名女童，利用午休時間伸手進女童的裙底、褲子撫摸猥褻下體，另也在幼兒園遊戲室，涉利用「玩遊戲」機會靠近另名女童，違反其意願大膽伸手至褲內撫摸下體，直到最後一名受害女童告知家長「我被老師亂摸」全案在今年8月中旬曝光。
全案11月6日偵結，依對未滿14歲男女加重強制猥褻罪共5罪起訴，陳男遭移審北院，認定有反覆實施同一犯罪之虞才准繼續收押，全案由法院審理中。家長控訴陳羿漢不當體罰至少21名幼童部分，檢方若收有到具體提告，將依法偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言