教保員陳羿漢涉猥褻幼童5罪起訴 檢查身體、玩遊戲亂摸下體

教保員陳羿漢在台北市松山區民生社區2家幼兒園，涉以檢查身體、玩遊戲等名義猥褻4名幼童，台北地檢署上月偵結，依對未滿14歲男女強制猥褻罪共5罪起訴，經移審台北地方法院裁定收押。

全案起源於，一名女童告知家長「我被老師亂摸」家長報警提告，陳羿漢在今年8月到案，坦承在北市2家幼兒園作案，伸出狼爪摸男童、女童下體私密處。

起訴指出，去年6至7月間，北市松山區某幼兒園老師請產假，陳羿漢擔任代理教保員2個月，期間利用午餐時間，在班級的工作櫃前「檢查身體」，涉脫掉1名男童褲子，掏出生殖器、撫摸猥褻得逞。

檢方調查，今年3月間，陳羿漢應聘另一家幼兒園為正職教保員，涉從今年3月至8月間，涉伸手至3名女童內褲內猥褻私密處，共計4次。

檢方指出，陳羿漢涉兩度猥褻同1名女童，利用午休時間伸手進女童的裙底、褲子撫摸猥褻下體，另也在幼兒園遊戲室，涉利用「玩遊戲」機會靠近另名女童，違反其意願大膽伸手至褲內撫摸下體，直到最後一名受害女童告知家長「我被老師亂摸」全案在今年8月中旬曝光。