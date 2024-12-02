爸爸從她大班時就在尿尿地方畫圈圈 國一才敢講...父判10年定讞

一名男子自女兒就讀幼兒園大班，趁同眠撫摸女兒下體、胸部，女兒不敢反抗，直到國中一年級時告訴老師，才東窗事發。一審依對未滿14歲女子犯強制猥褻等罪判男子5年6月徒刑，但台灣高等法院認為女兒的證述有重大瑕疵，改判無罪，最高法院撤銷、發回，更一審依4個罪行改判10年徒刑。最高法院認同更一審見解，駁回上訴定讞。

男子曾擔任保全，後來從事資源回收，原本和女兒一起住在桃園楊梅，女兒後來因就學關係而搬到伯父家。

15歲的女兒指控，讀幼兒園大班時，某天睡覺，爸爸卻將他的手伸進她的內褲裡撫摸下體，到了讀小學三、四年級時，也說要幫她「睡前按摩」，卻抓捏她的乳房、撫摸下體，但她不敢反抗。等到國中一年級時，女兒鼓起勇氣告訴老師，校方通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心，桃園市警婦幼警察隊介入調查，將男子移送桃園地檢署。

檢察官偵辦期間，囑託刑事局對男子測謊，他同意配合，結果被問到「你有沒有摸尿尿的地方？」等問題卻呈現不實反應。男子事後爭執測謊報告的證據能力，桃園地院認為測謊鑑定雖不能作為認定犯罪的唯一及絕對依據，但仍可參酌其他證據來判斷。

男子否認猥褻，辯稱不曾陪女兒睡覺、同睡一張床，指女兒都是與她媽媽或奶奶一起睡，不可能利用同床共寢時下手。男子說，2020年與妻子離婚，他取得女兒的監護權，女兒還小，可能以為他趕走了媽媽，因此懷恨在心。

女兒指爸爸用一隻手指頭或兩隻手指頭在她尿尿的地方「畫圈圈」，摸到他自己滿足了就會把手收回去。女兒說，只要爸爸覺得他做的事情是對的，就會覺得她做的事是錯的，會罵她，只要她反抗就會被罵，因此她什麼也不敢說。一審批男子在女兒製作筆錄前，拿iPhone手機當生日禮物為誘餌，要求她不能講得太仔細，法治觀念薄弱，判5年6月徒刑。

但高院前審認為本案的主要證據是女兒的指述和測謊鑑定報告，其中女兒的指述部分，因案件發生在她幼兒園、小學三年級時期，但她到了國中才說出這件事，且內容並不明確，後來在偵查中卻可以具體指述案發過程和細節，到了法院，證述又變得模糊不清，男子逆轉無罪。檢方不服，上訴最高法院，最高法院認定調查理由不變，發回更審。