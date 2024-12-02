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高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

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帶團出國竟揪女學生「可以跟我擠一間」 高醫大講師遭停聘

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄醫學大學附設醫院專員蕭世槐，當過高醫遠距健康照護中心主任、高雄市立大同醫院副院長、高醫公共衛生系講師，今年9月以帶團出國名義，要1名女研究生訂房，並傳訊息「妳可以跟我擠一間」、「歡迎啊」、「妳太美，我怕我忍不住」，女學生向校方申訴，但蕭在調查時辯稱，揪同房是為了減輕女學生經濟負擔。高醫調查認定性騷成立，將蕭停聘講師。

蕭世槐接受性平調查期間，高雄醫學大學還讓他按原訂行程，帶5名女學生出國參加研討會，外界質疑學校沒顧慮學生安全。今天上午媒體媒體來到校區追問回應，高醫大僅透過訊息表示，學校發言人主任秘書目前在體系醫院看診，不在校區，晚點會做進一步說明。

1名高醫公衛系碩士三年級的女研究生，2年前在友人推薦下，找蕭世槐擔任論文指導老師。女研究生指控，兩人經常討論研究計畫，沒想到蕭竟藉機聊起18禁話題，她為了順利完成論文、擔心和蕭翻臉會無法畢業，只好隱忍，沒想到對方卻變本加厲。

今年8月，蕭世槐找女研究生及其他五名女學生到辦公室開會，表示要帶她們參加今年10月在韓國舉辦的亞太公衛研討會，過程中蕭以擔心房間不夠為由催促這名女研究生盡快訂房，還連續傳了多則充滿性暗示的訊息：「妳可以跟我擠一間」「歡迎啊」「妳太美，我怕我忍不住」女研究生覺得不舒服，試圖轉移話題，蕭卻繼續傳訊：「如果逼不得已，只好妳來和我一起。」

女研究生隔天一早傳訊息給蕭世槐，提醒對方別亂開玩笑，蕭回覆：「知道了，以後不會了。」並收回訊息，卻沒表達歉意。女研究生怕和他出國又會被騷擾、甚至侵犯，因此藉口退團，後來女老師建議下，依程序向學校通報。

高醫召開性平調查委員會調查後，認定蕭世槐的言詞已構成性騷擾，停聘蕭在公共衛生系的講師職務，並要求蕭自費接受4小時心理諮商與輔導，及上8小時性別平等教育課程。

蕭世槐接受媒體訪問時表示，表示尊重性平會的調查結果，會接受校方的安排並依規定辦理，但否認因性騷案遭拔官。

高醫人員私下說，校方不會大肆宣傳性平案件，但老師本來就不應該騷擾女學生，學校持續輔導女研究生，也已對停聘蕭世槐的講師職務。

蕭世槐帶團出國，要女研究生訂房，並傳訊息「妳可以跟我擠一間」、「歡迎啊」、「妳太美，我怕我忍不住」。圖／讀者提供
蕭世槐帶團出國，要女研究生訂房，並傳訊息「妳可以跟我擠一間」、「歡迎啊」、「妳太美，我怕我忍不住」。圖／讀者提供

主任 性騷擾 房間 高醫

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