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萬華卡拉OK 找14歲少女色情陪酒
台北市萬華區一家卡拉ＯＫ店老闆李男與楊女，涉雇用十五歲少女「酪梨」與十四歲少女「喬喬」坐檯陪酒與色情伴唱，讓客人肢體碰觸、摟抱親吻，兩人甚至不定時遭索取保護費、檳榔錢，連應得的檯費、小費都被苛扣，台北地檢署近日依違反兒少性剝削、人口販運防制條例起訴李、楊。
起訴指出，李男和同居楊女，去年十二月在萬華經營卡拉ＯＫ，雖掛小吃店營業牌，實際上卻經營女陪侍特種消費，雇用廿名小姐，其中包括兩名未成年少女。檢警調查，兩少女每陪坐一檯兩百元，工作內容是陪唱歌、喝酒、玩遊戲，還包含客人肢體碰觸，摟抱親吻等色情服務。
檢察官認定，李男、楊女利用未滿十八歲之人，使其從事勞力與報酬顯不相當工作，涉及違反人口販運防制法；容留、媒介色情伴唱等行為，涉犯兒少性剝削防制條例。
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