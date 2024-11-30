影／掛羊頭賣狗肉？北市養生館「加3千」可全套 警持票抓26人

台北市中山警方接獲情資，轄內長春路某大樓一間按摩養生館掛羊頭賣狗肉，私下提供半套、全套性交易，員警蒐證後持搜索票登門查緝，在小套房內「逮個正著」，查獲負責人、員工、男客、應召女等26人，查扣不法所得29萬餘元，警詢後把負責人、員工移送法辦；男客、應召女依社維法裁罰。

警方調查，該間按摩養生館去年8月才被查緝，逮獲黃姓負責人、員工等5人，男客9人、應召女7人，今年10月偷偷更換負責人，接著重新申請執照營業，利用合法養身館掩護非法色情應召站。

店家為了規避查緝，在店內外佈置多組監視器，並派專人在大樓一樓把風、過濾客人身分，若有警察臨檢要立即通報湮滅證據，中山警方掌握事證，11月19日持搜索票查緝，逮獲負責人和員工等8人，還逮獲「正在性交易」的9男9女。

警方查扣犯罪所得29萬8770元、點鈔機、監視器鏡頭、主機、班表帳冊及工作手機等證物，警詢後將負責人、員工依妨害風化罪移送法辦；男客、應召女則依社維法裁罰。另通報市政機關對該場所斷水斷電。