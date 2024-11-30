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影／掛羊頭賣狗肉？北市養生館「加3千」可全套 警持票抓26人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山警方接獲情資，轄內長春路某大樓一間按摩養生館掛羊頭賣狗肉，私下提供半套、全套性交易，員警蒐證後持搜索票登門查緝，在小套房內「逮個正著」，查獲負責人、員工、男客、應召女等26人，查扣不法所得29萬餘元，警詢後把負責人、員工移送法辦；男客、應召女依社維法裁罰。

警方調查，該間按摩養生館去年8月才被查緝，逮獲黃姓負責人、員工等5人，男客9人、應召女7人，今年10月偷偷更換負責人，接著重新申請執照營業，利用合法養身館掩護非法色情應召站。

店家為了規避查緝，在店內外佈置多組監視器，並派專人在大樓一樓把風、過濾客人身分，若有警察臨檢要立即通報湮滅證據，中山警方掌握事證，11月19日持搜索票查緝，逮獲負責人和員工等8人，還逮獲「正在性交易」的9男9女。

警方查扣犯罪所得29萬8770元、點鈔機、監視器鏡頭、主機、班表帳冊及工作手機等證物，警詢後將負責人、員工依妨害風化罪移送法辦；男客、應召女則依社維法裁罰。另通報市政機關對該場所斷水斷電。

據了解，該間養生館「以客為尊」，不僅自製網頁，刊登花名冊主打多位身材曼妙、年輕小姐供預約，還私下提供色情按摩、半套及全套性交易；半套價格落在2800元至3800元，若客人要升級全套，則加價3000元不等。

中山警方查獲轄內長春路上的應召站，帶回現場負責人、員工、男客、應召女共26人。記者翁至成／翻攝
中山警方查獲轄內長春路上的應召站，帶回現場負責人、員工、男客、應召女共26人。記者翁至成／翻攝
中山警方查獲轄內長春路上的應召站，帶回現場負責人、員工、男客、應召女共26人。記者翁至成／翻攝
中山警方查獲轄內長春路上的應召站，帶回現場負責人、員工、男客、應召女共26人。記者翁至成／翻攝

性交易 按摩 監視器

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