出家和尚持玻璃瓶闖屋性侵弱女 53年侵害7女求輕判被法官狠打臉

78歲的黃姓男子在屏東某禪寺出家，2年前見鄰居1名心智障礙女子僅與母親同住，竟趁女子的母親外出，恫嚇女子與他燕好，強制性交得逞。經一審判決13年徒刑，他上訴二審，合議庭發現他從年輕到老，已性侵7名女子並殺害其中1人棄屍，數十年犯罪型態相同，駁回他的上訴。

判決指出，黃姓男子早在53年前就曾涉強制性交，包括對持刀逼迫或以灌醉、勒頸手法，迫使4名國中女生及1名女子就範，曾遭屏東地方法院判9年徒刑，上訴二審及最高法院都遭駁回，入監服刑至1976年12月出獄。

不料出獄不到3個月，又在高雄對性侵1名國中女生不成，竟殺害女生棄屍，經一、二審判決死刑，後由最高法院發回更審，改判無期徒刑確定，直到1988年6月獲減刑出獄。但1993年間，他故態復萌，又趁女子酒醉，性侵得逞，判6年徒刑，2005年10月出獄。

黃男出獄後出家，與妻子在屏東縣主持某禪寺，黃男得悉鄰居一對母女相依為命，女子的母親因參加法會活動，須外出多日，2022年12月23日晚間，他趁女子的母親不在家，見有機可乘，拿玻璃酒瓶擅入女子住處，強迫女子脫衣，女子不從呼救，他竟持酒瓶作勢打人，恫稱「要讓你死」，脅迫女子逞獸慾，性侵得逞，事後拿1000元給女子，正好女子的母親回家，才向屏東縣警潮州分局報案，逮捕黃男。

5月間，屏東地院依「攜帶兇器侵入住宅對心智缺陷之女子犯強制性交罪」，今年5月判決13年。黃上訴二審，高等法院高雄分院合議庭，認為之前黃已7名成年女子或國中少女犯妨害性自主罪，其中1人甚至遭其殺害，雖已經執行完畢逾5年以上，但依他的行徑，仍可見性格傾向及主觀態度，嚴重不尊重他人性自主權。

法官認為，多年來黃均未因入監執行，或因政府減刑德政感召而改善行為，下手對象又多選擇涉世未深、自我保護能力較弱的國中女生或罹有智能障礙女子，「潛在之惡性甚深」，未顧年事已長或披袈裟的出家人形象，基於特別預防的必要，量刑不宜過輕，原判決量處有期徒刑13年，尚屬適當，駁回他的上訴。

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