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真心話大冒險 男玩輸了帶少女廁所「愛愛」下場出爐
卓姓男子透過網路交友軟體認識年僅15歲少女，去年5月間與少女及友人等4人相約入住台南某摩鐵，兩對男女分組玩真心話大冒險，他與少女玩輸遊戲而進入廁所「愛愛」，事後東窗事發遭送辦，法官認他犯對於14歲以上未滿16歲女子性交罪處5月，可上訴。
卓坦承犯行，稱案發當天入住摩鐵，因其他3人均未滿18歲，所以，由他持身分證辦理入住。女網友也說，當天經友人介紹，認識男方，對方也知道她實際年齡。
檢警調查，去年5月17日當晚，卓等4人入住摩鐵，並在房內分組進行真心話大冒險遊戲，2人一組玩遊戲，後因卓及女網友玩輸遊戲，經提議進入廁所與女方發生性行為。案經台南市政府家庭暴力及性侵害防治中心通報而查獲。
台南地院審酌，卓明知女方為14歲以上未滿16歲少女，思慮尚欠成熟，並無完足性自主能力，仍不能克制己身情慾衝動，為滿足一己私欲，與女方性交，對其身心健全、人格發展造成不良影響。姑念卓於犯罪時，正值年輕氣盛、血氣方剛年紀，一時衝動致鑄錯誤，犯後於偵查中坦承犯行等一切情狀，認他犯對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪處5月。
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