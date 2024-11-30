真心話大冒險 男玩輸了帶少女廁所「愛愛」下場出爐

卓姓男子透過網路交友軟體認識年僅15歲少女，去年5月間與少女及友人等4人相約入住台南某摩鐵，兩對男女分組玩真心話大冒險，他與少女玩輸遊戲而進入廁所「愛愛」，事後東窗事發遭送辦，法官認他犯對於14歲以上未滿16歲女子性交罪處5月，可上訴。

卓坦承犯行，稱案發當天入住摩鐵，因其他3人均未滿18歲，所以，由他持身分證辦理入住。女網友也說，當天經友人介紹，認識男方，對方也知道她實際年齡。

檢警調查，去年5月17日當晚，卓等4人入住摩鐵，並在房內分組進行真心話大冒險遊戲，2人一組玩遊戲，後因卓及女網友玩輸遊戲，經提議進入廁所與女方發生性行為。案經台南市政府家庭暴力及性侵害防治中心通報而查獲。