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長輩級友人藉口整骨按摩 性侵單親媽竟辯「不小心碰到」判賠

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市楊姓男子去年應單親媽媽拜託協助更換掀床問題油壓棒，假藉整骨按摩名義，要求她躺在床上，壓揉私密處趁機性侵，因年長的楊男為長輩級友人，又害怕對她和小孩不利，一開始不太敢反抗，直到小孩說要上廁所，趕緊起身處理並請楊男離開，事後向好友哭訴並陪同報警處理。楊男始終主張是不小心誤觸行為，否認犯行，新北地院今年6月依強制性交罪，判刑3年3月，民事部分，法院日前判決楊男須賠償精神撫慰金50萬元，可上訴。

判決指出，新北市一名年輕的單親媽媽，因家中掀床的油壓棒有問題，去年7月某日上午10時許，臨時求助年長她30多歲的長輩級友人楊姓男子協助，楊男十分熱心前來協助動手更換後，還說他會整骨按摩，堅持要單親媽媽躺在床上，先按摩雙腳，再以手掌一路向上壓揉至私密處並趁機將手指伸進內褲裡，因年長的楊男為長輩級友人，家中除了她和小孩沒有其他人，又害怕對她和小孩不利，一開始不太敢反抗，只能默默忍耐。

「媽媽起來。」直到年幼的女兒在旁邊說她大便了，要媽媽幫忙擦屁股，單親媽媽連忙起身，並跟楊男說要幫小孩洗屁股，請他先回去，楊男才開門離去。單親媽媽當天下午便找親近的女性友人哭訴此事，並在對方陪同下向警方報案。

「我是不小心碰到的」楊男到案後，在警詢、檢方偵訊、法院準備程序及審理中，始終堅持可能是在按摩過程中不心有碰觸到，否認犯行也未能取得被害單親媽原諒，今年6月依強制性交罪，判刑3年3月。

刑事附帶民事訴訟請求損害賠償部分，受害單親媽媽 認為，楊男在年幼女兒面前侵犯她，深深自責不已，痛苦難以言喻，嚴重影響精神及日常生活，更因此需接受心理諮詢，迄今仍繼續接受心理輔導與治療，爰請求被告賠償精神慰撫金66萬元。

法官認為，雙方為熟識朋友關係，楊男利用單親媽媽對其之信任竟性侵得逞，對受害單親媽媽心理造成創傷非微，但請求賠償精神慰撫金以50萬元為屬適當，日前判決楊男應賠償50萬元，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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性侵

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