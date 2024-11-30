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警察臨檢他抱少女躲KTV廁所 南投色男2度硬上下場曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投蕭姓男子到KTV夜唱遇警察臨檢，將同行1名少女抱到包廂廁所躲藏，期間不顧對方拒絕、反抗，竟2度扯掉她衣褲硬上得逞，少女遇害一度想尋短才曝光，法院一審依2個強制性交罪判他5年8月，蕭上訴求緩刑，二審認為無理由判處駁回，仍可上訴。

檢警調查，蕭男和少女僅是普通朋友，2023年6月6月眾人一起到南投KTV唱歌時因半夜遇上警察臨檢，由於少女未成年蕭就將她抱到3樓包廂廁所內躲避，卻趁著對方酒醉時硬上得逞。

當天中午12點多，蕭男又在租屋處不顧少女反抗，扯掉她內衣褲推倒在床上二度性侵，少女遇害身心受創幾個禮拜後一度想尋短，但因事前有傳訊給朋友，經友人向少女媽媽通報緊急找到人送醫才未釀悲劇。

南投地院一審時，蕭男均坦承不諱，和少女指證相符，也有KTV監視器、2人對話及驗傷報告等可佐；一審認為，蕭對少女人格、身心健康不良影響，考量一切情狀後依2個成年人故意對少年犯強制性交罪各判3年6月、4年，應執行5年8月。

蕭男不服上訴，具狀主張自己案發時年紀輕，自制力不佳，犯後坦承沒有推諉卸責，也曾依少女要求金額託朋友轉交但被退回，因對方無調解意願，但自己仍表達最深歉意且期盼調解，蕭還說自己深感懊悔，願誠摯賠償，認為一審判太重請求依刑法第59條情堪憫恕減刑，給予緩刑。

台中高分院二審指出，蕭男經傳喚未到庭，無法確認其上訴範圍，但經審理認為一審認事用法、量刑均無違誤。

二審認為，蕭為滿足私慾對少女性侵，嚴重傷害她性自主、自尊，情節不輕，無可憫恕，認為一審已經就相關情狀審酌，判處駁回。

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蕭男夜唱遇警察臨檢，將同行1名少女抱到廁所躲藏，卻2度性侵她。示意圖／ingimage
蕭男夜唱遇警察臨檢，將同行1名少女抱到廁所躲藏，卻2度性侵她。示意圖／ingimage

KTV 南投

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