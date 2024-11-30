北市幼兒園師不當管教猥褻公布姓名 議員曝：24幼童受害

台北市民生社區有幼兒園遭爆虐童、猥褻案，經教育局調查後認定屬實，分別開罰3名教保員60萬、40萬、40萬，議員許淑華指出，該案受害孩童目前有24名，其中3位孩童被性猥褻，涉嫌猥褻陳姓教保員，在家長報案後遭羈押遭起訴，許質疑，事件發生後教育局僅將3人停職未停聘，直至開罰後才正式停聘並公布姓名，認為市府慢半拍，應立即檢討。

教育局日前已完成行政調查，其中涉嫌猥褻的教保員陳羿翰遭開罰60萬元、終身不得聘用為教保相關人員；另2名涉不當對待教保員梁瑋芹、陳塏婷分別遭裁罰40萬元、解聘4年，另須接受12小時的幼兒輔導管教課程，相關資訊已公布於教育局網站上的「幼兒園不適任人員公告專區」。

許淑華指出，這個事件必須回溯到今年8月16日發現陳姓狼師有不當管教，確未於24小時內通報，拖到8月18日才向市府通報不當管教事件。隔天8月19日教育局、家防中心接獲婦幼隊通知有性平事件，才舉行性平調查小組，並啟動調查，透過監視器調查發現，不只有陳姓狼師，更有二位女性教保員對幼童做不當管教行為。

許淑華表示，該陳姓狼師原本在民生社區某非營利幼兒園任職，今年三月才轉職到附近另外一間教保服務中心，很可能還有其他潛在受害者未發現或未被揭露，她調閱警察局婦幼隊報案紀錄發現，其實受害的孩童有四位，分別於8月19、24、26、29日由家長報案，其中有三案是在該處，另一案則是陳男3月前曾服務機構。

許淑華說，蔣萬安在「毛畯珅狼師案」提到類似狼師案如果再發生，相關涉案人會立刻停聘，但教育局於8月20日要求狼師停職，9月3日才停職另外二位不當管教教保員，離譜的是拖到11月21日開罰後，才正式停聘，而該案幼兒園從去年由德育營運至今，教育局沒有任何稽查訪視記錄，顯見稽查人力仍然不足。